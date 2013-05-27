إطلاق نار على وفد برلماني ليبي في مصر بسبب نزاع على أرض

أحد أعضاء الوفد: الحادث ليس به أي شبهة سياسية ولن يؤثر على علاقاتنا

كتب : الأناضول الإثنين 27-05-2013 21:02

تعرض موكب وفد برلماني ليبي، يضم المتحدث باسم البرلمان المؤقت عمر حميدان، إلى إطلاق نار في الهواء خلال زيارة تفقدية لأحد المشاريع الليبية في مصر.

وقال حمدان في تصريحات صحفية إن "الحادث ليس به أي شبهة سياسية، وهو بسبب نزاع على الأرض المقام عليها المشروع، التي استولت عليها مجموعة من الأهالي في منطقة الكيلو 45 على طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي". وأضاف أنه فوجئ هو والوفد المرافق له، المكون من 20 شخصية منهم خمسة أعضاء من البرلمان وموظفين في السفارة الليبية بالقاهرة وأصحاب الشركة الليبية، بمجرد وصولهم إلى موقع المشروع بإطلاق كثيف للرصاص في الهواء وفي اتجاه الأرض من قبل الأهالي، الذين استولوا على هذه الأرض قبل 20 يوما، بحسب قوله، موضحا أنهم غادروا المنطقة وأبلغوا السفارة الليبية بما حدث، ولم تقع أي إصابات.

وشدد حميدان على أن ما حدث "لن يؤثر على العلاقات الليبية المصرية، لكونه حادثا عارضا لا يعكس أخلاق الشعب المصري". وأضاف أن الوفد الليبي "يقدر الظروف الأمنية التي تمر بها مصر حاليا عقب ثورة 25 يناير 2011".

ومن جانبه، قال مصدر أمني مصري إنه أثناء تواجد المتحدث باسم البرلمان الليبي على طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي، سُمع دوي إطلاق رصاص نتيجة خلاف على قطعة أرض بالكيلو 45 التابع لمحافظة البحيرة. وأوضح أن "إطلاق النار كان نتيجة خلافات على حيازة قطعة أرض، ولم يتعرض الوفد الليبي لأية إصابات"، مشددا على أنه "تم السيطرة على الموقف بعدها بدقائق".