أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

إطلاق نار على وفد برلماني ليبي في مصر بسبب نزاع على أرض

Google+ Print
إطلاق نار على وفد برلماني ليبي في مصر بسبب نزاع على أرض إطلاق نار على وفد برلماني ليبي في مصر بسبب نزاع على أرض
أحد أعضاء الوفد: الحادث ليس به أي شبهة سياسية ولن يؤثر على علاقاتنا

كتب : الأناضول الإثنين 27-05-2013 21:02

تعرض موكب وفد برلماني ليبي، يضم المتحدث باسم البرلمان المؤقت عمر حميدان، إلى إطلاق نار في الهواء خلال زيارة تفقدية لأحد المشاريع الليبية في .

وقال حمدان في تصريحات صحفية إن "الحادث ليس به أي شبهة سياسية، وهو بسبب نزاع على الأرض المقام عليها المشروع، التي استولت عليها مجموعة من الأهالي في منطقة الكيلو 45 على طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي". وأضاف أنه فوجئ هو والوفد المرافق له، المكون من 20 شخصية منهم خمسة أعضاء من البرلمان وموظفين في السفارة الليبية بالقاهرة وأصحاب الشركة الليبية، بمجرد وصولهم إلى موقع المشروع بإطلاق كثيف للرصاص في الهواء وفي اتجاه الأرض من قبل الأهالي، الذين استولوا على هذه الأرض قبل 20 يوما، بحسب قوله، موضحا أنهم غادروا المنطقة وأبلغوا السفارة الليبية بما حدث، ولم تقع أي إصابات.

وشدد حميدان على أن ما حدث "لن يؤثر على العلاقات الليبية المصرية، لكونه حادثا عارضا لا يعكس أخلاق الشعب المصري". وأضاف أن الوفد الليبي "يقدر الظروف الأمنية التي تمر بها مصر حاليا عقب ثورة 25 يناير 2011".

ومن جانبه، قال مصدر أمني مصري إنه أثناء تواجد المتحدث باسم البرلمان الليبي على طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي، سُمع دوي إطلاق رصاص نتيجة خلاف على قطعة أرض بالكيلو 45 التابع لمحافظة البحيرة. وأوضح أن "إطلاق النار كان نتيجة خلافات على حيازة قطعة أرض، ولم يتعرض الوفد الليبي لأية إصابات"، مشددا على أنه "تم السيطرة على الموقف بعدها بدقائق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط