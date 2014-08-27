«المجتمعات العمرانية» تطرح قرعة للأراضي المميزة في 14 مدينة

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخميس، قطع اﻷراضى المميزة فى 14 مدينة جديدة، بنظام القرعة العلنية التي تشمل 4 آلاف و222 قطعة أرض كاملة المرافق، بمساحات تتراوح بين 162 و1200 متر، على أن يتم التقديم اعتبارا من 12 أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن طرح اﻷراضي كاملة المرافق يأتى فى إطار سياسة هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أراض جاهزة للبناء لتنمية المدن الجديدة، مشيرا إلى أن هذه اﻷراضى المميزة سيتم طرحها بأسعار قريبة من سعر السوق وفقا لكل مدينة على حدة، مع إتاحة أراض مميزة للطبقة المتوسطة.

بدوره، أكد المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، أن قطع الأراضي سيتم طرحها بمساحات تتراوح بين 162 و1200 متر، بأسعار من 700 حتى 4 آﻻف جنيه للمتر.

وأشار «فرحات» إلى أن المدن التى سيتم طرح اﻷراضى فيها هى 6 أكتوبر (302 قطعة)، والقاهرة الجديدة (622 قطعة)، والشروق (157 قطعة)، والعبور (157 قطعة)، وبرج العرب الجديدة (350 قطعة)، والعاشر من رمضان (510 قطع)، وبدر (250 قطعة)، والسادات (200 قطعة)، والمنيا الجديدة (432 قطعة)، والفيوم الجديدة (283 قطعة)، وسوهاج الجديدة (152 قطعة)، وطيبة الجديدة (200 قطعة)، ودمياط الجديدة (257 قطعة)، وأسيوط الجديدة (150 قطعة).

وأوضح «فرحات» أنه سيتم طرح كراسة الشروط فى فروع بنك التعمير واﻹسكان 15 سبتمبر المقبل، على أن يتم التقديم فى 12 أكتوبر المقبل، ويتم سداد 35% كمقدم حجز من قيمة اﻷرض نقدا بجانب 2% مصاريف و1% مجلس أمناء، و1% تمويل صندوق اﻹسكان الاجتماعى، فى فترة ﻻ تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن باقي قيمة اﻷرض سيتم سداده على 8 أقساط ربع سنوية، القسط اﻷول يتم سداده بعد 3 شهور من إجراء القرعة، موضحا أنه سيتم تسلم اﻷرض خلال شهر من تاريخ تسلم القرعة.