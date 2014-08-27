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تطبيق إجراءات الحجر الصحي على القادمين من الكونغو

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قالت وزارة الصحة والسكان، إنها أضافت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى قائمة الدول التي يطبق عليها إجراءات الحجر الصحي، منذ الثلاثاء، حيث يتم مناظرة القادمين منها عند الوصول لمصر، واعطائهم كارت مراقبة صحية، وتوزيع مطويات لرفع الوعي عن المرض، ويتم متابعة الموقف الوبائي يوميا، ويتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الاصابة بالمرض.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن ظهور 24 حالة ينطبق عليها تعريف حالة مرض فيروس «إيبولا» بجمهورية الكونغو الديمقراطية، توفى منهم 13 شخصا.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، أنها تجدد تحذيرها السابق إعلانه بشأن تأجيل سفر المواطنين لدول غينيا، وليبيريا، وسيراليون، ونيجيريا، إلا في حالات الضرورة القصوى، وإضافة جمهورية الكونغو الديمقراطية لتلك الدول، وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة المجتمع المصرى، وأكدت أنه لا يوجد أي حالات مشتبهة اومؤكدة للمرض في .

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