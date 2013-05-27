غدا.. ثاني جلسات إعادة محاكمة أسامة الشيخ في قضية "عقود المسلسلات"

كتب : هيثم البرعى منذ 20 دقيقة

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف، غدا، ثانى جلسات إعادة محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق في اتهامه بإبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية الأمر الذى تسبب في إهدار ١٩ مليوناً و٦٠٠ ألف جنيه من أموال التليفزيون.

وكانت المحكمة قررت تأجيل الجلسة الماضية، لسماع الشهود فى القضية. وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الشيخ على حكم الجنايات القاضى بسجنه 5 سنوات وعزله من وظيفته، لاتهامه بالإضرار بالمال العام وأموال جهة عمله في صفقة شراء الأعمال الفنية، وإعادة محاكمته.