فضائح لأسوأ استخدامات ظلال العيون

تُشكّل العيون المرحلة الأهمّ في المكياج، لما لها من تأثير في نوعيّة الإطلالة وشكل النظرة. يعتمد مكياج العيون على طريقة رسم العين بالأي لاينر، وعلى كيفيّة تكبير الرموش بالماسكرا. أمّا الظلال، فلها الجزء الأهمّ. وبقدر ما هو سهل وجميل، بقدر ما يُمكن أن يكون صعباً وينعكس سلباً على المكياج ككلّ.

أخطاء الظلال على العيون هي على الأرجح الأسهل ارتكاباً، ولكنّها تأتي مع أكبر العواقب. حتى النجمات والمسؤولين عن مكياجهن غير معصومين عن الخطأ، عندما يتعلّق الأمر "بحوادث المكياج المؤسف".

إليك ـ بالصور ـ الأخطاء التي ارتكبتها النجمات عند استخدام ظلال العيون:

1.خطأ الإكثار من استخدام الظلال: Leighton Meester

هذا الخطأ سقطت فيه Leighton Meester ، عندما وضعت الكثير من الظلال البنفسجيّ، ما أفقد مكياجها جماله. تذكّري دائماً القاعدة الذهبية للمكياج: أسّسي بمكياج ناعم، ثمّ أضيفي المزيد؛ فالجمال يكمن في النعومة.

2.خطأ مطابقة المكياج ولون الملابس: Christina Aguilera

أحياناً، يُمكن لمطابقة ظلال العيون وملابسك ألا تكون مناسبة، لا سيّما عندما ترتدين الألوان المشرقة مثل الفوشيا. لذلك، انتبهي إلى ألا ترتكبي الخطأ الذي وقعت به Christina Aguilera ، عندما حاولت مطابقة مكياجها وملابسها.

3.خطأ الظلال المشرق: Drew Barrymore

تتجه العروض الجمالية نحو الألوان الترابية لتحقيق مكياج طبيعيّ يُعرف بمكياج اللا مكياج. لكنّ الألوان المشرقة تُضفي تميّزاً عند البعض، بالرغم من دقّة استخدامها؛ فهي قد تبدو مشرقة إلى درجة تُفقد الوجه جاذبيته، على غرار اللون الأصفر، الذي اعتمدتهDrew Barrymore .

4.خطأ عدم تطابق لون الظلال ولون البشرة: Marion Cotillard

تعرف Marion Cotillard بجمال وجهها ومكياجها الطبيعيّ الذي يُبرز لون عينيها. لكنّها أخطأت في استخدام الظلال البرتقاليّ الفاتح الذي لم يُناسب عينيها ولا حتى لون بشرتها. لذلك، ننصحك بأن تنتبهي إلى ألوان الظلال التي تختارينها.

5.خطأ تغيير شكل العين: Elle Fanning

حاولت Elle Fanning أن تبدو مثيرة، من خلال طريقتها في رسم عينيها بالظلال البرتقاليّ. لكنّها أخطأت، إذ بدت وكأنّ عينيها ستقتلعان من مكانهما.

6. خطأ اعتماد الظلال غير المناسب لعمرك: Hailee Steinfeld

انتبهي إلى أنّ الظلال سيجعلك تبدين أكبر سناً. إليك مثلاً Hailee Steinfeld التي تبلغ 17 عاماً فقط. لكنها بدت أكبر بكثير بالعيون الدخانية.