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إحباط تهريب أجهزة “آى فون” بـ 2 مليون جنيه بمطار القاهرة

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إحباط تهريب أجهزة “آى فون” بـ 2 مليون جنيه بمطار القاهرة إحباط تهريب أجهزة “آى فون” بـ 2 مليون جنيه بمطار القاهرة

أرشيفية

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء راكبا حاول تهريب 218 جهاز آى فون قيمتها مليون جنيه بين طيات الملابس بحقائبه لدى عودته من الإمارات وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب.

ذكرت مصادر جمركية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبى إشتبه أحمد عبدالفتاح طاهر رئيس قسم الجمرك فى حقائب الراكب ” م . ع ” حاصل على دبلوم تجارة ، تبين أنه غادر قبل يومين وعاد ومعه 3 حقائب وبفتح حقائب الراكب عثر على المضبوطات بين طيات الملابس ، أمر أحمد حسن عبدالمجيد وكيل الوزارة لجمارك المطار بإحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب برقم 135 حيث وافق على التصالح وسداد الرسوم والغرامات المقررة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده.

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