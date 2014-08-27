صندوق التكافل الجامعى يدعم الطلبة الغير قادرين بالوادى الجديد

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة علي اعفاء طلاب حلايب وشلاتين وابورماد ومرسي علم بمحافظة البحر الأحمر من الرسوم الجامعية المقررة والمدن الجامعية (الإقامة والتغذية) وإشتراكات الأتوبيس بكليات الجامعة وذلك من صندوق التكافل بالجامعة عن العام الجامعي 2014/2015كما وافق المجلس علي تجميد قبول الطلاب الجدد بقسم الإعلام بكلية الآداب أعتباراً من العام الجامعي 2014/2015 علي ان يتم تجميد القسم نهائياً بعد تخرج طلاب الفرق المختلفة الذين التحقوا به قبل انشاء كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال كما وافق المجلس علي تجديد تعيين كلاً من الدكتور عبد المتين موسي رئيس جامعة جنوب الوادي السابق واللواء محافظ قنا واللواء محافظ البحر الأحمر واللواء محافظ الاقصر أعضاء بمجلس الجامعة من الخارج وأشار رئيس الجامعة أن المجلس وافق علي اللائحة المالية والإدارية لوحدة تطوير نظم تقويم الطلاب والإمتحانات بكلية التربية النوعية بالجامعة وحدة ذات طابع خاص وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس وافق علي انشاء مركز تعليم وأبحاث اللغات بكلية التربية بالغردقة وحدة ذات طابع خاص كما وافق المجلس علي التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكلاً من الدكتور حسن حمدي أحمد محمد بكلية التربية النوعية والدكتور السيد الحضري أحمد محمود بكلية التجارة بقنا ووافق المجلس علي التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور محمد حسني حسان بكلية الطب والدكتور إسلام إبراهيم رجب عبد ربه والدكتور نجوي أحمد محمد سويلم بكلية التمريض كما وافق المجلس علي منح درجة الدكتوراه لكل من الطالبة أسماء صبري يسين محمد من كلية العلوم والطالب قناوي محمد فاوي أحمد والطبيب عبد الحكيم عريان مصطفي من كلية الطب ووافق المجلس علي منح درجة الماجستير لكل من رغدة سيد عبد الراضي و رضا ابو الفضل شاكر احمد و الشيماء سعيد علي عثمان و محمد حسن عبد الشافي خلف الله وعبده قناوي احمد عبد العزيز من كلية الآداب ورحاب يوسف سلامة أحمد من كلية الطب البيطري وأحمد محمد رمضان محمد من كلية التجارة وحسين عبده علي علي و عصام عبد الحميد محمد خليل وأشرف عمران علي عبادي من كلية التربية الرياضية ومحمد رمضان عبد السميع الطيب وفاطمة الزهراء محمد أحمد شبيب و رشا عابدين رفاعي عبد اللاه وإكرام عبد الرحمن محمود عبد المجيد وأسامة حجاج علي الصعيدي من كلية الطب وانشراح السيد حسن عويضة من كلية التربية بالغردقة كما وافق المجلس علي منح سيد محمد حسن محمد درجة الدبلوم العامة في التربية نظام العامين من كلية التربية بالغردقة ووافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين في دور يونيه 2014 درجة الدبلوم العام في التربية الرياضية تخصص التدريب الرياضي وعددهم 5 طلاب كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية الرياضية كما وافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين في دور يونيه 2014 درجة الدبلوم العام في التربية الرياضية تخصص رياضة مدرسية وعددهم 4 طلاب كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية الرياضية كما وافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين في دور يونيه 2014 درجة الدبلوم العام في التربية الرياضية تخصص إصابات رياضية وعددهم 7 طلاب كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية الرياضية ووافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين في دور إبريل 2014 درجة دبلوم الدراسات العليا في الطب وعددهم 4 طلاب كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية الطب كما وافق المجلس علي منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2014 درجة البكالوريوس في العلوم وعددهم 3 طلاب كل بالتنقدير الحاصل عليه من كلية العلوم وذلك لتأديتهم التدريب الصيفي. .