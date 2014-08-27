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وزارة الكهرباء الليبية تعلن تخريب مقرها

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الليبية، فجر الأربعاء، تعرض مقر الوزارة إلى عملية سرقة وتخريب.

وأضافت أن عمليات التخريب شملت أغلب المكاتب وصالة الاجتماعات، إضافة لسرقة محتوياتها وأغلب السيارات الخدمية.

وذكرت الوزارة أن المهاجمين أسقطوا صواريخ وقذائف على المبنى مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة داخل وخارج مبنى الوزارة.

ونشرت الوزارة صورًا لحجم التخريب الذي لحق بالمبنى، ولم تذكر ما إذا كان هناك ضحايا جراء الهجوم.

يشار أن طرابلس تشهد هذه الأيام موجة من أعمال التخريب والسطو والسرقة طالت مرافق الدولة ومنازل المواطنين، والتي ينظمها مسلحون، مستغلين هشاشة الوضع الأمني، وفوضى انتشار السلاح في البلاد.

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