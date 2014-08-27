كوب ماء يحول مسار طائرة ركاب أمريكية

أكدت شركة يونايتد أيرلاينز الأمريكية، الثلاثاء، قيام إحدى طائراتها بتغيير مسارها نتيجة لمشاجرة بينالركاب عندما منع أحد الركاب راكبة تجلس في المقعد الذي أمامه بإمالة ظهر المقعد إلى الخلف، وذلك خلال رحلة من نيوارك بنيوجيرسي إلى دينفر.

وتم إنزال الراكبين المتشاجرين من الطائرة في شيكاغو، بعد أن غيرتالطائرة مسارها. ولم يتم القبض عليهما، ولكنهما يواجهان احتمال الغرامة.

ووصلت الطائرة إلى وجهتها النهائية في دينفر متأخرة 90 دقيقة.

واشتعل الشجار عندما حاولت راكبة إمالة مقعدها إلى الوراء، ولكن الراكب الموجود ورائها منعها، حيث كان يرتدي واقي ركبة يجعل من المستحيل إمالة المقعد للوراء.

وخلال النقاش قذفت المرأة الرجل بكوب الماء ليتحول الخلاف إلى شجار.