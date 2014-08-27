إقامة خليتين للنحل في مطار بروكسل

وضعت سلطات مطار بروكسل خليتي نحل في في إحدي مناطق مطار بروكسل في إطار برنامج للتعويض عن تأثيرات المطار على البيئة المحيطة.

يلذكر أن النحل أقل حساسية للضوضاء ورائحة وقود الطائرات مما قد يعتقد المرء، ويوضح النحال فينسنت دوجاري :«النحل ليس أصم ولكنها، أي حاسة السمع، ليست أقوى حواسه».

وهذه هي المرة الأولي التي يضع فيها مطار بلجيكي خلايا نحل ولكن المطارات في بقية أوروبا والولايات المتحدة لديها بالفعل مستعمرات للنحل.

من المتوقع أن ينتج النحل في مطار بروكسل ما بين 15 و60 كيلوجراما من العسل سنويا، ويعد النحل جزءا حيويا من الزراعة نظرا لأنه يلقح أغلب النباتات الزراعية.