إنريكي أوقف صفقة كوادرادو بسبب رفض اللاعب لخطط المدرب

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو التي تصدر من برشلونة، سبب فشل المفاوضات بين النادي الكتالوني واللاعب الكولومبي خوان كوادرادو نجم فيورنتينا.

برشلونة حدد كوادرادو كأحد الكوادر التي يمكن أن تفيد الفريق في إعادة بناء اسم البلوجرانا بعد الموسم السيء الماضي.

المفاوضات سارت لفترة طويلة بين برشلونة وفيورنتينا، حتى دخلت في مرحلة التحدث مع اللاعب نفسه لحسم الصفقة.

لكن بحسب التقرير، فإن لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة كشف للاعب عن أنه سيستخدمه كظهير أيمن وليس كجناح.

اللاعب رفض هذه الفكرة، وأكد أنه لا يرغب في اللعب كظهير، وأن مركزه الأصلي هو الجناح ولا يرغب في تغييره. لهذا تم إيقاف الصفقة.