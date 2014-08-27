قطعة المجوهرات لهذا الشهر "إسورة طائر التدرج العظيم"

اللؤلؤ هو أحد الأحجار الكريمة المحببة والمفضلة لدى الإمبراطورية الرومانية،وهي كذلك جوهرة فريدة ومتميزة استخدمت للزينة على مدى قرون خلت.

واليوم تمزج دار "جيلان"للمجوهرات بشهرتها العالمية التي انطلقت من اسطنبول، بين التصاميم العريقة للمجوهرات والتقنيات المبتكرة في هذا المجاللتكشف عن الجمال الطبيعي لهذه الجوهرة المكنونة التي يجود بها البحر في قطعة تخلب الألباب هي "إسورة طائر التدرج العظيم".

ولأن مجوهراتها تحكي قصة شيّقة تختلط فيها الرغبة والمغامرة، تستلهم دار"جيلان" للمجوهرات روعة طائر التدرج العظيم، الذي كان يعد رمزاًللحظوة والمكانة الرفيعة في الصين على مدى عصور مضت. تلتقط هذه القطعة الخلابة من "جيلان" رقصة ريش طائر التدرج الرومنسية أثناء مرحلة التزاوج من خلال شغف التصميم.. وتكتمل الأناقة عبر تحويل براعة وحرفية الصنع المنقطعة النظير إلى إسورة أخاذةترصعها الأحجار الكريمة كالزمرد والياقوت والماس، لتتلألأ الجواهر على صفحة من اللؤلؤ صانعة منها قطعة فنية خلابة ومتنوعة.