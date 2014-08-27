أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
تخزين «الثوم» في الفريزر خطر جداً على الصحة وقد يؤدي للوفاة..اليكم أفضل طريقة لتخزينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

قطعة المجوهرات لهذا الشهر "إسورة طائر التدرج العظيم"

Google+ Print
قطعة المجوهرات لهذا الشهر "إسورة طائر التدرج العظيم" قطعة المجوهرات لهذا الشهر "إسورة طائر التدرج العظيم"

الأربعاء 27-08-2014 13:00

اللؤلؤ هو أحد الأحجار الكريمة المحببة والمفضلة لدى الإمبراطورية الرومانية،وهي كذلك جوهرة فريدة ومتميزة استخدمت للزينة على مدى قرون خلت.
واليوم تمزج دار "جيلان"للمجوهرات بشهرتها العالمية التي انطلقت من اسطنبول، بين التصاميم العريقة للمجوهرات والتقنيات المبتكرة في هذا المجاللتكشف عن الجمال الطبيعي لهذه الجوهرة المكنونة التي يجود بها البحر في قطعة تخلب الألباب هي "إسورة طائر التدرج العظيم".
ولأن مجوهراتها تحكي قصة شيّقة تختلط فيها الرغبة والمغامرة، تستلهم دار"جيلان" للمجوهرات روعة طائر التدرج العظيم، الذي كان يعد رمزاًللحظوة والمكانة الرفيعة في الصين على مدى عصور مضت. تلتقط هذه القطعة الخلابة من "جيلان" رقصة ريش طائر التدرج الرومنسية أثناء مرحلة التزاوج من خلال شغف التصميم.. وتكتمل الأناقة عبر تحويل براعة وحرفية الصنع المنقطعة النظير إلى إسورة أخاذةترصعها الأحجار الكريمة كالزمرد والياقوت والماس، لتتلألأ الجواهر على صفحة من اللؤلؤ صانعة منها قطعة فنية خلابة ومتنوعة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي