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توهَّجي بالأحمر على طريقة النجمات

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توهَّجي بالأحمر على طريقة النجمات توهَّجي بالأحمر على طريقة النجمات

الأربعاء 27-08-2014 16:45

الأحمر من أجمل الألوان وأكثرها فخامة وتوهّجاً، بحيث يُعطي من تَرتديه تألّقاً فريداً وموحياً. والنجمات يعشقن هذا اللون، ويرتدينه باستمرار، في مختلف مناسباتهن. لكنّ هذا اللون يُعتبر من الألوان الصعبة، بسبب تنوّع درجاته بين الفاتح والداكن والصارخ والعميق، ما يجعل ارتداءه خياراً صعباً، يحتاج إلى دليل. لذلك، اخترنا لك أجمل إطلالات النجمات بهذا اللون، كي تنتقي منها ما يُعجبك، ولتستوحي من إطلالة النجمة المفضّلة لديك.

فإن كنت تفضّلين الأحمر الصارخ، فلا مفرّ لك التوقّف عند إطلالة مايا دياب وSelena Gomez. أمّا إن كنت تفضّلين الأحمر القاني، فلا تبتعدي كثيراً عن إطلالات نوال الزغبي أو هيفاء وهبي. وإن كنت ممن يفضّلن الأحمر الهادئ، فاختاري إطلالة نجوى كرم أو غادة عبد الرازق. وإن كنت من محبّات اللون الأحمر المائل إلى البرتقالي، فعليك بإطلالة أو Olivia Culpo. لكن جرأتك تتطلب بالتأكيد الأحمر الناري، فلا تتردّدي، ولتكن إطلالة ميريام فارس، أو Sofia Vergara، أو Cat Deeley، هي المثال.

يليق اللون الأحمر بالسمراوات، كما بالشقراوات. ويليق أيضاً بالمناسبات الكبيرة، كما بالمناسبات الأقلّ رسميّة. وهو سيكون أحد أكثر الألوان رواجاً لموسم خريف وشتاء 2014-2015. لذلك، اعتمديه في لباسك، خصوصاً على الفساتين لتتوهجي وتتألّقي على طريقة نجمتك المفضّلة.

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سيدتي

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