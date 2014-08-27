مايكل كورس يفتتح أول متجر له في بيروت

شهد وسط العاصمة بيروت مساء أمس، وتحديداً شارع فخري بيه العريق، افتتاح أول متجر لعلامة مايكل كورس العالمية، "مايكل كورس لايفستايل". وقد حضر المناسبة عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية، بالإضافة الى ممثلين عن علامة مايكل كورس.

ويمتدّ المتجر على مساحة تبلغ 126 م2، وسيعرض مجموعة أكسسوارات متنوّعة من العلامتين التجاريّتين "مايكل كورس كولكشن"Michael Kors Collection و"مايكل مايكل كورس" MICHAEL Michael Kors، بما فيها ساعات، مجوهرات، أحذية ونظّارات. كما يعرض المتجر أيضاً مجموعة مختارة من عطور العلامة التجارية.

إليك أبرز ما تضمّنته مجموعة الخريف من مايكل كورس، زوري متجره الجديد وسط بيروت وتعرّفي على مزيد من التصاميم.