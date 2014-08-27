أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
تخزين «الثوم» في الفريزر خطر جداً على الصحة وقد يؤدي للوفاة..اليكم أفضل طريقة لتخزينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

مايكل كورس يفتتح أول متجر له في بيروت

Google+ Print
مايكل كورس يفتتح أول متجر له في بيروت مايكل كورس يفتتح أول متجر له في بيروت

الأربعاء 27-08-2014 16:47

شهد وسط العاصمة بيروت مساء أمس، وتحديداً شارع فخري بيه العريق، افتتاح أول متجر لعلامة مايكل كورس العالمية، "مايكل كورس لايفستايل". وقد حضر المناسبة عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية، بالإضافة الى ممثلين عن علامة مايكل كورس.
ويمتدّ المتجر على مساحة تبلغ 126 م2، وسيعرض مجموعة أكسسوارات متنوّعة من العلامتين التجاريّتين "مايكل كورس كولكشن"Michael Kors Collection و"مايكل مايكل كورس" MICHAEL Michael Kors، بما فيها ساعات، مجوهرات، أحذية ونظّارات. كما يعرض المتجر أيضاً مجموعة مختارة من عطور العلامة التجارية.
إليك أبرز ما تضمّنته مجموعة الخريف من مايكل كورس، زوري متجره الجديد وسط بيروت وتعرّفي على مزيد من التصاميم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي