«نداء الإسلام» تنفذ أول تجربة إذاعية سعودية لمذيع ومخرج في فترة واحدة

نفذت إذاعة نداء الإسلام بمكة المكرمة تجربتها الأولى على مستوى الاذاعات السعودية بتأهيل مذيعيها للقيام بأدوار متعددة كمذيع ومهندس للصوت عبر موجات أثيرها في العديد من البرامج التي تقدمها.

وأوضح مدير نداء الاسلام عبدالرحمن القبيسي أن هذه التجربة تأتي ضمن التوجهات التي تعمل عليها هيئة الإذاعة والتلفزيون الرامية الى رفع مستوى الأداء والإنتاج للارتقاء بالمهام المناطة بالمذيعين وتطوير أدائهم المهني وإكسابهم المزيد من الخبرات العلمية والمعرفية للإسهام بدوره في إعداد وتميز البرامج المقدمة للمتلقي.

وأفاد القبيسي أن الإذاعة حظيت وتحظى بإمكانات كبيرة من الاستديوهات والتجهيزات التقنية الحديثة ودعمها بالكوادر الوطنية المتميزة من الشباب إلى جانب الخبرات التي تزخر بها الإذاعة من المذيعين أصحاب الخبرة مما ساهم في تفاعلهم وحيويتهم مع هذه الخطوة، مشيراً إلى أن هذه التجربة ساهمت بفضل الله في إضافة مهام جديدة لدى منسوبي إذاعة نداء الإسلام.