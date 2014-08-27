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ترتيب Fantasy الدوري الإنجليزي مع FilGoal.com

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ترتيب Fantasy الدوري الإنجليزي مع FilGoal.com ترتيب Fantasy الدوري الإنجليزي مع FilGoal.com

انتهت الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لموسم 2014-2015 وينشر FilGoal.com تريب بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فإذا كنت تلعب Fantasy مع أصدقاءك يمكنك الآن أن تنضم لدوري FilGoal.com ومنافسه رواد وكتاب الموقع.

تعرف علي تفاصيل دوري FilGoal.com وأنضم إلى أكثر من 700 متسابق

و سينشر الموقع تقرير دوري بأسماء المتصدرين للدوري ونقاطهم بعد نهاية كل جولة من الدوري.

وتصدر المتسابق محمد الشريف وفريقه " mOmOUK" ترتيب دوري FilGoal.com بعد ما جمع 146 نقطة من جولتين.

ويأتي المتسابق فادي فادي وفريقه " AL KING HAZARD" في المركز الثاني برصيد 144 نقطة.

في المركز الثالث أحمد الشيحي وفريقه " El-Sayed El3aboud F" برصيد 142 نقطة.

بينما تقاسم عمرو بدوي وفريقه " Special one 2"، ومحمد سمير وفريقه " gunners" المركز الرابع برصيد 141 نقطة.

وسينشر FilGoal.com تقرير دوري قبل انطلاق كل جولة من الدوري الإنجليزي، لتقديم نصائح لرواد Fantasy.

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فيديو اليوم السابع