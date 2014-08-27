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تقرير - أربيلوا صبره نفذ من ريال مدريد

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تقرير - أربيلوا صبره نفذ من ريال مدريد تقرير - أربيلوا صبره نفذ من ريال مدريد

بحسب تقارير صحفية إسبانية، طلب ألفارو أربيلوا الظهير الأيمن في إسبانيا وريال مدريد الرحيل عن النادي الملكي.

اللاعب الدولي الذي لم يتم استدعاء خدماته لكأس العالم 2014 بدأ صبره ينفذ من جماهير ريال مدريد بحسب تقرير صحيفة التشيرنجويتو الإسبانية.

ذلك بعدما ارتكب لاعب ليفربول السابق خطأ في حق إيكير كاسياس قائد الميرنجي ونشر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتابا به بعض النقد للحارس المخضرم.

ورغم اعتذار اللاعب، لكن ما حدث ترك أثرا في نفوس لاعبي ريال مدريد بحسب التقرير، بالإضافة إلى أن الجمهور ينتقد أداء أربيلوا في مباريات الميرنجي.

ويجلس أربيلوا هذا الموسم بديلا في معظم مباريات ريال مدريد لدانيل كارباخال الذي انتزع منصب الظهير الأيمن الأساسي للميرنجي.

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