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تراجع أسعار الغرف بفنادق دبي إلى 20% خلال فصل الصيف

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تراجع أسعار الغرف بفنادق دبي إلى 20% خلال فصل الصيف تراجع أسعار الغرف بفنادق دبي إلى 20% خلال فصل الصيف

قال مديرون وعاملون في قطاع الضيافة إن السوق الفندقية في دبي سجلت تراجعًا في الغرف، بنسبة بلغت نحو 20%، خلال شهر رمضان الماضي وفصل الصيف، مشيرين إلى أن التراجع، خلال الموسم الحالي، كان ملحوظًا تحت تأثير المعروض من الغرف الجديدة، التي دخلت السوق خلال السنوات الأخيرة.

وذكروا في تصريحات نشرتها  ”الإمارات اليوم” أن هناك زيادة كبيرة في السعة الفندقية، إلا أن السوق استطاعت استيعاب هذه الزيادة، مع التدفق المستمر للسياح، وزيادة جاذبية دبي وجهة رئيسة للسياحة على الخارطة الدولية، لافتين إلى أن معدلات الإشغال عادت إلى مستوياتها الطبيعية، بعد رمضان مباشرة.

وأكدوا أن السياحة الداخلية لعبت دورًا كبيرًا في مستويات الأداء، خلال رمضان وفصل الصيف عمومًا، موضحين أن المشروعات الفندقية الجديدة، تأتي في ظل الطلب الواسع على المنتج السياحي، ورؤية دبي لاستقطاب 20 مليون زائر بحلول عام 2020، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة معرض «إكسبو الدولي»، الذي يتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر.

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