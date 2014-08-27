وزير الدفاع يشهد أحد أبرز الأنشطة التدريبية بالمنطقة الغربية العسكرية

شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبي “جالوت 7″ الذي تنفذه تشكيلات من المنطقة الغربية العسكرية ويستمر على مدار عدة أيام فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت مراحل المشروع إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات لعناصر المشاة الميكانيكي والوحدات المدرعة وعناصر المدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية والهليكوبتر المسلحة ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي وعناصر الإبرار الجوي من الوحدات الخاصة وعناصر التدخل السريع لتنفيذ كافة المهام في اطار المنظومة المتكاملة لمعركة الاسلحة المشتركة الحديثة.

وناقش القائد العام عددًا من القادة والقوات المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار المناسب لمواجهـة المتغيرات المفاجئة أثنـاء إدارة العمليات.

وأشاد القائد العام بالأداء المتميز لرجال المنطقة الغربية العسكرية واعتزازه بجهودهم وتضحياتهم من أجل حماية الحدود الغربية في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، مؤكدا لهم أن الشعب المصري يقدر دورهم الوطني وما يقومون به من مهام جسيمة لمنع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري.

وطالب وزير الدفاع رجال المنطقة الغربية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، وصقل مهارة القادة والضباط الأصاغر على سرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات.

> وأشار القائد العام إلى حرص القوات المسلحة على أتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تكفل السيطرة الامنية عبر الحدود والتصدي للعناصر الارهابية ومنع عمليات التهريب والتسلل علي امتداد الحدود المصرية وفى كافة الاتجاهات.

وكرم الفريق أول صدقي صبحي المتميزين من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة الغربية العسكرية لجهودهم فى الارتقاء بالتدريب والاستعداد القتالي وانجازاتهم في التصدي لعمليات التسلل والتهريب عبر الحدود.

حضر مراحل المشروع الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

أ ش أ