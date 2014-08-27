شرطة رأس الخيمة تضبط عربيَيْن للاشتباه في قتل خليجي

ضبطت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة شابين من الجنسية العربية الأول ("أ.خ. ب "21" سنة)، والثاني ("ي. خ. م "26 سنة")، في غضون ساعتين، للاشتباه في جريمة قتل خليجي "ع. ك. م" 24 سنة، بعد مشاجرة وقعت بينهم تحت تأثير المواد المخدرة، قام على إثرها "الأول" بطعن المجني عليه في صدره وساعده زميله "الثاني" بوضع الجثة في مركبة المتوفى؛ واتجها بها إلى أحد المستشفيات؛ ليلقيا بها أمام قسم الطوارئ؛ ويلوذان بالفرار، وذلك بحسب العميد محمد النوبي، محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة.

وتفصيلاً، أوضح العقيد عبدالله علي منخس، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، بأنه ورد بلاغ من أحد المستشفيات الحكومية بالإمارة؛ بشأن الواقعة وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ، وجمع استدلال ومعلومات تمكن من تحديد هوية وجنسية المجني عليه وهوية الجناة وإلقاء القبض عليهم في غضون ساعتين من وقت تلقي البلاغ،وتبين أن جميعهم من أصحاب السوابق، لافتاً إلى أن المشتبه الرئيسي اعترف بارتكابه الجريمة وساعده زميله في نقل المجني عليه الى المستشفى؛ ومن ثم لاذا بالفرار، موضحاً انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة.

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