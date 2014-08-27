تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 473 مواطناً من مستحقي المساعدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 244 مليون درهم توزعت ما بين 57 منحة و399 قرضاً و17 مسكناً حكومياً. ويأتي الإعلان عن الموافقات السكنية انطلاقاً من الدعم اللامحدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة للمواطنين والتي تسهم في توفير مقومات العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات والتي تعكسها رؤية الإمارات واستراتيجيتها الواضحة في خدمة المواطن وإسعاده.



> وفي نفس السياق، أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان في الاجتماع السادس لعام 2014 لمجلس إدارة البرنامج، بأن البرنامج ومن خلال اعتماده أسماء المواطنين المستحقين من المساعدات السكنية مستمر في تطبيق خطة الأجندة الوطنية 2021 ويسعى إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو توفير الاستقرار السكني وتحقيق مقومات الرفاهية وإسعاد المواطنين. كما أشار النعيمي إلى أن البرنامج قام أيضا بإلغاء 2508 قرار مساعدة سكنية بقيمة مليار و191 مليون درهم وذلك لانقضاء المدة القانونية الممنوحة للاستفادة من قيمة المساعدة السكنية مما سيدعم من الناحية الأخرى الإعلان عن قرارات قد يصدرها البرنامج ويستفيد منها مواطنون آخرين.



> ورحب النعيمي في بداية اجتماع مجلس إدارة البرنامج بأصحاب السعادة أعضاء المجلس متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وناقش الاجتماع جدول الأعمال وصادق على محضر اجتماعه السابق كما تطرق لآخر مستجدات تقرير الأراضي والمجمعات السكنية واعتمد أسماء مستحقي المساعدات السكنية إلى جانب مناقشة خطة البرنامج بشأن تنفيذ آلية الأجندة الوطنية الجديدة لطلبات الإسكان وما يستجد من أعمال.



> مستجدات الأراضي والمجمعات السكنية

> وفي إطار مستجدات الأراضي والمجمعات السكنية، تم استعراض مشاريع البرنامج الحالية والمستقبلية وآخر مستجدات مشاريع مجمعي خليفة والاتحاد السكنيين والبناية السكنية ومبنى فرع البرنامج بإمارة الفجيرة والمتوقع استلامه مطلع أكتوبر المقبل. واستكمالا للإجراءات المرتبطة بتنفيذ المجمعات السكنية في إمارة دبي، عقد البرنامج عدداً من الاجتماعات التنسيقية مع مسؤولي هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وعليه أنهى البرنامج على إثرها إعداد وثائق مناقصة مشروع تقديم خدمات استشارية وهندسية للتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مجمع سكني يضم 159 مسكناً بمنطقة القوز بدبي وتم أيضا اعتماد نماذج تصاميم سكنية جديدة للمساكن في المجمع تتناسب مع مساحة الأراضي الممنوحة والمناطق السكنية المحيطة.

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> كما ناقش الاجتماع مشاريع المجمعات السكنية الجديدة في عجمان وأم القيوين حيث تم الانتهاء من طرح مناقصة تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية لمشروع مجمع أم القيوين السكني والذي يضم 372 مسكناً والمتوقع طرح مناقصة ترسية مشروع إنشاء وإنجاز المجمع في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل. إلى ذلك، ناقش اجتماع مجلس الإدارة نتائج الاجتماع التنسيقي بين البرنامج ومسؤولي البلدية بإمارة عجمان والذي تم فيه مناقشة إجراءات الاعتمادات والمخططات ومتطلبات البدء بمشروع مجمع عجمان السكني بمنطقة الرقايب والذي يضم 306 مساكن حيث تم اعتماد موعد فتح مظاريف المناقصة المعدل بداية سبتمبر المقبل.

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> وفي إمارة رأس الخيمة، أنهى البرنامج المخطط العام للأرض المخصصة لإقامة مشروع مجمع سكني يضم 500 مسكن بمنطقة بطين السمر وسيتم طرح مناقصة مشروع تقديم خدمات استشارية وهندسية للتصميم والإشراف على تنفيذ المجمع الشهر القادم. وفي إمارة الشارقة يستعد البرنامج لبناء مشروعين جديدين في الإمارة الأول يقع بالقرب من المناطق السكنية في الإمارة ومجموعة من الخدمات والمرافق كما سيجتمع البرنامج مطلع الأسبوع المقبل مع مسؤولي وممثلي البلدية في الساحل الشرقي للإمارة للإتفاق على أراضي لإنشاء مجمع سكني ثالث بناء على عدد طلبات مواطني إمارة الشارقة.

> وفي آخر مستجدات البناية السكنية، فقد تم تحديد قائمة بأسماء المواطنين المستحقين للسكن في البناية السكنية والتي تضم 13 شقة سكنية في منطقة الغرفة بإمارة الفجيرة وسيتم البت بتوزيع الشقق حال الانتهاء من إزالة المباني القديمة المحيطة بالبناية بالتعاون والتنسيق مع بلدية الفجيرة.

> وفي أبوظبي عقد البرنامج عدداً من الاجتماعات التنسيقية مع هيئة أبوظبي للإسكان للاطلاع على إجراءات وآليات العمل في البرنامج والتنسيق المستقبلي للطلبات الخاصة بمواطني إمارة أبوظبي.



>شروط ما بعد الحصول على الموافقة السكنية



> وقالت المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام البرنامج، أن البرنامج وضع آلية جديدة لتقديم طلب الحصول على المساعدة السكنية والتي تضم إما صيانة مسكن أو إضافة لمسكن قائم أو بناء مسكن جديد ويشترط أن يكون مقدم الطلب مالكاً لأرض وقد باشر في الأعمال وأن يكون قد أنجز ما يقارب من قيمة المساعدة السكنية أو أن يتقدم بما يثبت امتلاكه المبلغ المطلوب منه تنفيذه قبل الاستفادة من مبلغ المساعدة السكنية الصادر من البرنامج أو السكن ضمن مساكن المجمعات السكنية بحيث يتم تحديد نموذج المسكن المطلوب بناء على المعايير الخاصة بتوزيع المساكن ضمن المجمعات السكنية.

> معايير وآليات جديدة

> وأشار المهندس محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان، أن البرنامج حدد أيضاً معايير جديدة لتوزيع المساكن ضمن المجمعات السكنية وعلى أساسها سيتم دراسة طلبات المواطنين وتحديد المستحقين، وتشمل هذه الآلية مجموعة أولويات وهي البدء بالأسر التي لا تملك مسكن والاعتماد على حجم الأسرة والأسرة الممتدة في تحديد الأولويات. وتشمل المعايير مسكن يضم طابق أرضي وأول ويضم 4 غرف للحاصلين على قرض وعدد أفراد أسرهم أكثر من 5 ويمتلكون أو لا يمتلكون أرضاً سكنية. أو مسكن ذو طابق أرضي ويضم 3 غرف للحاصلين على قرض أو إنشاء مسكن وعدد أفراد أسرهم أقل من 5 ويمتلكون أو لا يمتلكون أرضاً سكنية. أو مسكن ذو طابق أرضي ويضم غرفتين للحاصلين على قرار إنشاء مسكن لفئة محددة.



>إجراءات ما بعد صدور قرار المساعدة السكنية



> وقال حسين عبدالله البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي بالبرنامج، أن البرنامج وفر خط اتصال مباشر مع المستفيدين للرد على كافة استفساراتهم حول كل ما يدور عن كيفية الاجراءات الواجب اتباعها بعد صدور الموافقة السكنية من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية على الرقم 80092933. ويمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج www.szhp.gov.ae على الويب أو على الأجهزة الذكية للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات فتح الملف والشروط الواجب اتباعها لمباشرة التنفيذ وضرورة استغلال المدة الزمنية المحددة بسنة ميلادية للإستفادة من قرار المساعدة.



>خدمات ذكية



> وأشار محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة، أن البرنامج يوفر 30 خدمة ذكية مختلفة منها 18 خدمة لمقدمي الطلبات و12 خدمة لفئة الاستشاريين و3 خدمات للمقاولين .وتنقسم الخدمات إلى 15 خدمة فورية يحصل عليها المتعاملون فور تقديمها كخدمة تحديث بيانات طلب المساعدة وخدمة تقديم طلب جديد وخدمة استقبال الوثائق والبيانات للموافقات المبدئية وخدمة طلب النماذج الإلكترونية وخدمة الاستفسار عن طلب وخدمة إلغاء طلب مساعدة سكنية وخدمة طلب شهادة لمن يهمة الأمر وخدمة تسليم رسائل الموافقات وخدمة التعريف بقائمة المقاولين والاستشاريين وخدمة التعريف باللوائح والقوانين والإجراءات وخدمة "تواصل معنا" وخدمة استلام الاقتراحات والملاحظات عن طريق "بوابة حكومتي" وخدمة التعريف بنماذج الوحدات السكنية المقدمة وخدمة التوعية والإرشاد السكني وخدمة متابعة المشاريع للمستفيدين والمقاولين والاستشاريين. إضافة إلى ذلك، تضم الخدمات الذكية 15 خدمة أخرى تستغرق يوم عمل واحداً أغلبها تختص بعمل الاستشاريين.

خدمة وفر



> ويقدم البرنامج خدمة "وفر" التي تخول المستفيدين من المساعدات السكنية الحصول على خصومات تصل إلى 50% من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق ويمكن للمستفيدين تعبئة نموذج الحصول على تخفيض لأسعار مواد البناء واعتماده من البرنامج وتقديمه للشركة للحصول على نسبة الخصومات. وبلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمها البرنامج من خلال الخدمة 131 شركة تقدم أسعار مخفضة للمستفيدين وتحقق استراتيجية البرنامج الرامية إلى خفض تكاليف البناء. ويمكن للمستفيدين الحصول على قائمة الشركات التي تقدم عروضاً مخفضة على منتجاتها من قسم تطوير المشاريع بالبرنامج أو من خلال زيارة موقع البرنامج الإلكتروني www.szhp.gov.ae . وتسهل خدمة "وفر" على المواطنين المستفيدين من المساعدة المالية استغلال المساعدة بالشكل الأمثل وذلك عن طريق توفير خيارات متعددة تتلائم وقدراتهم المالية وتوفر لهم الاستقرار السكني.

أسماء المستحقين

أبــــوظبــــــــــي



> م الاســـــــــــــم



> 1. عبدالله احمد علي محمد المرزوقي



>دبـــــــــــــي



> م الاســـــــــــــم



> 2. احمد مراد محمد علي البلوشى

> 3. ثاني عبدالله راشد عيسى الفلاسي

> 4. جاسم سلمان سلطان مرزوق

> 5. حمد ابراهيم سالم صقر الشامسي

> 6. خليفه يوسف احمد حسين الثويني

> 7. خليل ابراهيم صالح محمد

> 8. راشد عبدالله علي محمد الوري

> 9. زينب جمعه داوود

> 10. سلامه صالح سعيد

> 11. سلمان غانم سلمان سيف بوذينه السويدي

> 12. شاهين علي عبدالله ابراهيم بن شاهين

> 13. عادل عبيد خميس عيال سالمين

> 14. عبيد سعيد بخيت

> 15. علي سالم علي طحنون النقبي

> 16. علي سيف راشد محمد الوعيل السويدي

> 17. فرزانه حسين محمد

> 18. محمد علي محمد علي سرور النقبي

> 19. منصور محمود عبدالله محمد خوري

> 20. موزه ناصر سعيد الحارثي

> 21. ناصر احمد عبدالله محمد عبدالرحمن

> 22. وحيد سالم مبارك سعيد



>الشارقــــــــــة



> م الاســـــــــــــــم



> 23. ابراهيم احمد ابراهيم على اللوغاني

> 24. ابراهيم احمد محمد حسن عبدالله ال علي

> 25. ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم فكري البستكي

> 26. احمد خميس خليفة خميس العريمي ال علي

> 27. احمد سيف مطر عبدالله الزعابي

> 28. احمد عبدالكريم عبدالله محمد صابر الاميري

> 29. احمد عبدالله علي الفهيم زرعوني

> 30. احمد غلام حسين ميرزا ابراهيم رحماني الجسمي

> 31. احمد محمد عبدالرحمن عبدالله ال علي

> 32. احمد محمد على حسن الدرمكى

> 33. اسماعيل حسين جلال

> 34. أحمد عبدالرحمن السيد أحمد الهاشمي

> 35. بدرية عبدالرحمن محمد جاسم بنى حماد

> 36. تركي احمد محمد المدفع

> 37. جابر غلوم عبدالله محمد الجسمي

> 38. جابر محمد خليل محمد الملا

> 39. جاسم محمد عبدالله محمد ال علي

> 40. جمال صالح محمد احمد الزرعوني

> 41. جمعه عبدالله جمعه محمد بهارون

> 42. حسن امين يعقوب

> 43. حسن عبدالرحمن حسن عبدالله الحمادي

> 44. حسن محمد حسن العبدولي

> 45. حمد جمعه حمد بن كلى آل علي

> 46. حمد عبدالرزاق احمد رشيد محمد بني رشيد

> 47. حمدان عسكر اسماعيل محمد العسكر

> 48. حميد احمد غفور شاكري ال علي

> 49. حميد عبدالحميد عبدالله محمد ال علي

> 50. خالد اسماعيل عبدالحميد محمد العسكر

> 51. خالد حسن علي احمد المرزوقي

> 52. خالد علي عبدالله مراد الرئيسي

> 53. خالد محمد احمد الرضوان ال علي

> 54. خالد محمد عبدالله اللوغاني ال علي

> 55. خالد مراد عبدالله محمد البلوشي

> 56. خليفه أحمد محمد عباس المرزوقي

> 57. درويش محمد حسين

> 58. زهرة عباس علي احمد

> 59. سالم جمعة حمدان سليمان المراشده

> 60. سالم سعيد سالم الجعيدي

> 61. سعود احمد ابراهيم احمد

> 62. سعيد راشد سيف صنقور الزعابي

> 63. سعيد محمد حسن

> 64. سعيد محمد سعيد علي السعدن النقبي

> 65. سعيد هادي الحمد

> 66. سلطان محمد سعيد حسن الغيلي الزعابي

> 67. سلطان موسى حسن محمد الزعابي

> 68. سندية عبيد سعيد

> 69. سيف محمد حسن محمد الطنيجي

> 70. صالح عبدالله يوسف صالح الحمادي

> 71. صالح يوسف حسن العبيدلي

> 72. صلاح خميس حميد خلفان ال علي

> 73. طارق مراد محمد مير البلوشي

> 74. عادل عبدالله خميس المعمري

> 75. عادل محمد احمد الرضوان ال علي

> 76. عائشة راشد خميس الدرمكي

> 77. عبد العزيز راشد سعيد راشد الشحي

> 78. عبدالرحمن حسن مراد محمد ميراك

> 79. عبدالرحمن خليفة سيف خلفان الشاعر السويدي

> 80. عبدالرحمن سلطان راشد الشحصى الزعابي

> 81.

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