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تطبيق جديد على الهواتف الذكية يخلصك من إزعاج “الباعوض”

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تطبيق جديد على الهواتف الذكية يخلصك من إزعاج “الباعوض” تطبيق جديد على الهواتف الذكية يخلصك من إزعاج “الباعوض”

تتعدد وسائل وطرق مطاردة ومكافحة الحشرات المزعجة، والآن توصل مطورو البرامج إلى برمجة تطبيق فعال للهواتف الذكية والحواسب اللوحية يساعد بشكل خاص في محاربة “مصاصي الدماء” ومكافحتهم.

قام مطورو برامج الهواتف الذكية واللوحية ببرمجة تطبيق خاص يساعد بشكل خاص في محاربة مصاصي الدماء ومكافحتهم.

ويرسل تطبيق “Anti Mosquito – SonicRepeller” المجاني، والذي يعتمد على نظام تشغيل “آي أو إس”، أصوات عالية تُقلد أصوات الأعداء الطبيعية للبعوض.

ويمكن للمستخدمين اختيار ترددات تتراوح بين 14 و20 كيلو هرتز، كما أن هناك تطبيقات مشابهة تعتمد على نظام تشغيل “آندرويد” كتطبيق “Anti Mosquito Sonic Repellent” الذي تتراوح تردداته بين 16 و20 كيلو هرتز.

وجاء في موقع “ياهو” الإلكتروني أن منتجي هذه التطبيقات يعدون بأن صوت هذه الترددات لا يسمعه البشر ولن يزعج سوى البعوض فقط ويجبره على مغادرة مكان انبعاث الترددات الصوتية.

وانتقد بعض المستخدمين على صفحة “متجر التطبيقات” صوت ترددات هذا التطبيق الجديد واعتبروها أكثر إزعاجا لهم وليس للبعوض، ويُقلد هذا التطبيق رفرفة أجنحة البعوض الذكري لإبعاد أنثى البعوض.

ويُشكك خبراء في الطب الاستوائي في فعالية هذا التطبيق، وقال هاينريش شتيمبيرغر، مدير معهد فيينا للسفر والطب الاستوائي، إن الفكرة وراء هذه التطبيقات، التي تحاكي رفرفة أجنحة البعوض الذكري، هو نهج جيد لأن أنثى البعوض تتفادى الذكر فعلا بعد فترة التزاوج حسب موقع “ياهو” الإلكتروني. وأضاف خبير الطب الاستوائي شتيمبيرغر أن تقليد رفرفة أجنحة ذكور البعوض لم تثبت جدواها حتى الآن وهذا يبقى أمر مشكوك فيه.

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