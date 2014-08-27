جمعية الضرائب: تعديلات قانون الضرائب جيدة ولابد من مراعاة ظروف المنشاءات السياحية

قال المحاسب القانوني محسن عبدالله رئيس لجنة الدمغة والضرائب العقارية بالجمعية المصرية للضرائب ان التعديلات التي تمت في القانون رقم 103 لسنة 2013 هو تعديل عدد أعضاء لجنة الحصر والتقدير ليصبح 3 أعضاء بدلا من خمسة هم مندوب عن المصلحة – رئيس اللجنة – ومندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة يختارهما المحافظ المختص وكانت رؤية الجمعية أن يتم اختيار المكلف بأداء الضريبة من ذوي الخبرة في مجال التقييم لأي من الأنشطة المختلفة حتي يمكن تطبيق العدالة في عملية التقييم وان تتم علي أسس علمية يراعي فيها البعد الاجتماعي وحالات الكساد والرواج لكل نشاط ومراعاة الأنشطة التي توقفت كلية عن مزاولة عملها وقد استجابت المصلحة لهذا المطلب فيما يتعلق بممثل المكلفين بالقانون رقم 117 لسنة 2014 بأن يكون من ذوي الخبرة في مجال النشاط.

وقال ان التعديلات تضمنت ايضا وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانيء والمناجم ذات الطبيعة الخاصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار في 1/7/2013 الا انه قد مر أكثر من عام وتحاول المصلحة جاهدة وضع تقديرات مع الجهات المعنية بكل نشاط عن طريق عمل جلسات ودراسات للوصول إلي تقديرات مناسبة بالاتفاق مع هذه الجهات الا انه حتي تاريخه لم يتم التوصل إلي معايير محددة في معظم هذه الانشطة وذلك لاختلاف وجهات النظر فيما بينهم وبين المصلحة وقد صدر القانون رقم 117 لسنة 2014 بمد مهلة اخري لمصلحة الضرائب العقارية تبدأ من صدور هذا القانون والذي صدر في 17 اغسطس 2014 لمدة ثلاثة شهور اخري لوضع المعايير الخاصة بتقييم هذه المنشآت.

أضاف أن الجمعية تطالب بأن تراعي مصلحة الضرائب الظروف التي تمر بها هذه الجهات خاصة في مجال النشاط السياحي حيث قامت الكثير من المنشآت الفندقية باغلاق ابوابها نظرا لعدم قدوم نزلاء إليها وان يتم ربط الضريبة العقارية بنسبة الاشغال الخاصة بهذه المنشآت.