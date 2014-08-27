شيخ الأزهر :القوافل الأزهرية لغزة رسالة لاعداء فلسطين .. ومن يمارس الإرهاب بالعراق ومصر خارج عن الإسلام

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في تصريحات صحفية مع إطلاق الأزهر اليوم قافلته الثانية للإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني أن قوافل الازهر لغزة هي رسالة لأعداء فلسطين بانها في قلوب الجميع وخاصة في قلب الازهر ، رافضا استمرار إسالة الدماء الغالية التي تسير على أرض غزة.

وقال شيخ الأزهر أن هذه القافلة هي القافلة الثانية التي تعد اسهاما شديد التواضع تجاه ما يحدث لاخواننا في غزة ، وستكون هناك قافلة ثالثة ستكون طبية ، وضحا ان اتلك القافلة تحمل أدوية طبية ومواد غذائية ،واستطرد الدكتور الطيب قائلا :” هذه القوافل ليست كل ما سيقدمه الازهر لاهل غزة فهناك الكثير قادم ، مطالبا جميع القادرين في مصر وغيرها من الدول الاسلامية ان يبادروا بارسال مثل تلك القوافل الغذائية والدوائية لشعب غزة المظلوم ليعينه على هذا الظلم وقال : سنكون دائما وراء اهل غزة وفلسطين ويدنا في ايديهم.

وحول ممارسة الإرهاب في الدول الاسلامية بالعراق ومصر وفلسطين قال شيخ الازهر:” أن من يمارس الارهاب يسيء للاسلام وهو خارج عنه ولا يمثل المسلمين ولا علماء الازهر والدين ولا النبي صلى الله عليه وسلم .. وهو مثل مسيء للاسلام والمسلمين “.