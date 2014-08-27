أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
تخزين «الثوم» في الفريزر خطر جداً على الصحة وقد يؤدي للوفاة..اليكم أفضل طريقة لتخزينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شيخ الأزهر :القوافل الأزهرية لغزة رسالة لاعداء فلسطين .. ومن يمارس الإرهاب بالعراق ومصر خارج عن الإسلام

Google+ Print
شيخ الأزهر :القوافل الأزهرية لغزة رسالة لاعداء فلسطين .. ومن يمارس الإرهاب بالعراق ومصر خارج عن الإسلام شيخ الأزهر :القوافل الأزهرية لغزة رسالة لاعداء فلسطين .. ومن يمارس الإرهاب بالعراق ومصر خارج عن الإسلام

 أكد  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في تصريحات صحفية مع إطلاق الأزهر اليوم قافلته الثانية للإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني أن قوافل الازهر لغزة هي رسالة لأعداء فلسطين بانها في قلوب الجميع وخاصة في قلب الازهر ، رافضا استمرار إسالة الدماء الغالية التي تسير على أرض غزة.

وقال شيخ الأزهر أن هذه القافلة هي القافلة الثانية التي تعد اسهاما شديد التواضع تجاه ما يحدث لاخواننا في غزة ، وستكون هناك قافلة ثالثة ستكون طبية ، وضحا ان اتلك القافلة تحمل أدوية طبية ومواد غذائية ،واستطرد الدكتور الطيب قائلا :” هذه القوافل ليست كل ما سيقدمه الازهر لاهل غزة فهناك الكثير قادم ، مطالبا جميع القادرين في وغيرها من الدول الاسلامية ان يبادروا بارسال مثل تلك القوافل الغذائية والدوائية لشعب غزة المظلوم ليعينه على هذا الظلم وقال : سنكون دائما وراء اهل غزة وفلسطين ويدنا في ايديهم.

وحول ممارسة الإرهاب في الدول الاسلامية بالعراق ومصر وفلسطين قال شيخ الازهر:” أن من يمارس الارهاب يسيء للاسلام وهو خارج عنه ولا يمثل المسلمين ولا علماء الازهر والدين ولا النبي صلى الله عليه وسلم .. وهو مثل مسيء للاسلام والمسلمين “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي