مباحث شبرا تضبط مبرمج كمبيوتر استولي علي 50 ألف جنيه من حسابات بالبنوك‎

تمكنت مباحث شبرا الخيمة، من ضبط مبرمج كمبيوتر يقوم بالنصب على المواطنين ويستولى على أرقام حساباتهم بالبنوك ويقوم بشراء سلع بها عن طريق الإنترنت بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من المقدم حسن مكاوى معاون الضبط، يفيد بتلقيه بلاغًا من قسم أول شبرا الخيمة من مسؤلى البنك العربى الأفريقى بالقاهرة، بقيام أحد الأشخاص بالنصب على أحد عملاء البنك فى شبرا الخيمة واستولى على رقم حسابه منه لدى البنك وقام بشراء سلع به عن طريق الإنترنت.

وتبين من تحريات العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، أن المتهم يدعى يحيى . م 22سنة مبرج كمبيوتر، قام بتصميم مواقع وهميه للبنوك الكبرى مثل البنك العربى الأفريقى ويحصل على أسماء العملاء الذين لهم حسابات وقروض فى البنك، ثم يقوم بإرسال رسائل بريد إلكترونى لهم ويطلب منهم رقم حساباتهم ورقم القرض بدعوى تحديث البيانات، ثم يقوم بالدخول بهذه الأرقام على برامج أخرى تمكنه من الشراء بها عبر الإنترنت وقام بشراء سلع بنحو 50 ألف جنيه بدون وجه حق، وتم ضبط المتهم واعترف بإرتكابه الواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.