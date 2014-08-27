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إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية في الوادي الجديد‎

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إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية في الوادي الجديد‎ إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية في الوادي الجديد‎

أرشيفية – مديرية أمن الوادى الجديد

تلقى اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا بوصول شخصين مصابين بطلق ناري إلى مستشفى الداخلة المركزي ،
> وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وبنادق الخرطوش بين عائلتين من محافظات الصعيد اثناء تواجدهما داخل السوق الأسبوعي لبيع الخضروات والفاكهة لأهالي المركز، وذلك بسبب الخلافات العائلية.

مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح قطعية نتيجة إصابتهما بطلقات الخرطوش، وجار نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج وتكثف مباحث قسم شرطة بلاط بقيادة الرائد محمد ناجي رئيس المباحث، جهودها لسرعة ضبط الجناة مرتكبي الواقعة بعد نجاح قوات الأمن في ضبط الأسلحة المستخدمة بالمشاجرة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة .

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