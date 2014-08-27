وكيل تعليم القليوبية يختتم عمله بلقاء وزير التربية والتعليم الأسبق

أنهي الدكتور عبد الله عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عمله اليوم بمديرية التربية والتعليم وأنهي إجراءات إخلاء طرفه تمهيدًا لتسلم عمله بمديرية التعليم بالمنوفية.

وإلتقى وكيل الوزارة بعدد من الشخصيات العامة التى حرصت على الالتقاء به قبيل مغادرته مكتبه ومنهم جمال العربى وزير التربية والتعليم السابق، الذى وجه الشكر لوكيل وزارة التعليم السابق مثنيًا عليه وعلى أدائه الراقى والرائع للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وقال إنه من الشخصيات التى أثرت فى الفكر التعليمى بالمحافظة وخلق جوًا من الأُلفة داخل المؤسسات التعليمية بها وبذل جهدًا ملموسًا فى تطويرها، كما التقى بنقيب المعلمين وقيادات المديرية والمهتمين بالعملية التعليمية.