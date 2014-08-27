أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
تخزين «الثوم» في الفريزر خطر جداً على الصحة وقد يؤدي للوفاة..اليكم أفضل طريقة لتخزينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وكيل تعليم القليوبية يختتم عمله بلقاء وزير التربية والتعليم الأسبق

Google+ Print
وكيل تعليم القليوبية يختتم عمله بلقاء وزير التربية والتعليم الأسبق وكيل تعليم القليوبية يختتم عمله بلقاء وزير التربية والتعليم الأسبق

أنهي الدكتور عبد الله عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عمله اليوم بمديرية التربية والتعليم وأنهي إجراءات إخلاء طرفه تمهيدًا لتسلم عمله بمديرية التعليم بالمنوفية.

وإلتقى وكيل الوزارة بعدد من الشخصيات العامة التى حرصت على الالتقاء به قبيل مغادرته مكتبه ومنهم جمال العربى وزير التربية والتعليم السابق، الذى وجه الشكر لوكيل وزارة التعليم السابق مثنيًا عليه وعلى أدائه الراقى والرائع للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وقال إنه من الشخصيات التى أثرت فى الفكر التعليمى بالمحافظة وخلق جوًا من الأُلفة داخل المؤسسات التعليمية بها وبذل جهدًا ملموسًا فى تطويرها، كما التقى بنقيب المعلمين وقيادات المديرية والمهتمين بالعملية التعليمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا