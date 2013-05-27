الأعلى للقضاء يلتقي الزند غدا لبحث إصرار الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية

يلتقي غدا الثلاثاء المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ووفد من أعضاء النادي، وذلك في تمام الثانية عشر ظهرا، لبحث الرأي النهائي للمجلس بخصوص مشاريع قانون السلطة القضائية التي تم مناقشتها في مجلس الشورى بجلسة السبت الماضي ، والإستفسار عن بيان المجلس الأعلى للقضاء الصادر اليوم والذي أكد فيه أن المجلس سوف يقوم بدراسة تعديلات قانون السلطة القضائية حال ورودها وإعداد الرد المناسب لها.

وأكد المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض ، أن مجلس إدارة نادي القضاة إجتمع مساء أمس في إجتماع مطول إستمر لأكثر من 5ساعات, حيث بدأ في التاسعة مساءا وإنتهى في الثانية صباحا, وتم فيه إتخاذ قرار بعقد لقاء نهائي مع المجلس الأعلى للقضاء بيان رأيه النهائي في الأزمة ولمحاولة تقريب وجهات النظر للخروج بموقف موحد من قبل كافة القضاة.