شريف حازم: مثلي الأعلى راموس وإبراهيم سعيد ورمزي

حدد شريف حازم مدافع الأهلي الجديد المنتقل من أسيريسكا السويدي ثلاثة لاعبين، هم مثله الأعلى على المستوى المحلي والعالمي.

وقال حازم: "مثلي الأعلى عالميًا سيرخيو راموس، ومحليًا هاني رمزي، وإبراهيم سعيد الذي أعتبره أفضل لاعب في تاريخ مصر بهذا المركز".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "ومع الأهلي، أتمنى أن أحقق الإنجازات والبطولات التي أحرزها وائل جمعة".

وأتم شريف حازم "أعشق رقم 4، ورغم ذلك لم أرتديه طوال مسيرتي، بل لعبت برقم 2 و 13 مع سموحة وبتروجت".

ويحمل شريف عبد الفضيل حاليًا رقم 4، مع وجود تكهنات برحيله عن القلعة الحمراء بسبب إصاباته المتكررة، علمًا أن عقده مع الأهلي ينتهي الصيف المقبل.