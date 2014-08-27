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الأهلي: صلاح سليمان مدافع جيد.. ولكن

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الأهلي: صلاح سليمان مدافع جيد.. ولكن الأهلي: صلاح سليمان مدافع جيد.. ولكن

لا يفكر الأهلي تماما في صلاح سليمان، المدافع الذي يرغب حسام حسن المدير الفني للفريق في رحيله عن القلعة البيضاء.

وكان حسام حسن قد أكد أن صلاح سليمان خارج حساباته وقائمته للموسم الجديد، هو وكذلك لاعب الوسط إسلام عوض.

تم ربط صلاح سليمان بالأهلي في بعض التقارير، كون النادي الأحمر يبحث عن تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات.

لكن وائل جمعة مدير الكرة بالقلعة الحمراء رد في تصريحات لـFilGoal.com "صلاح سليمان لاعب ومدافع جيد، ولكن الأهلي لا يبحث عن مدافع في الوقت الراهن".

وجاءت تصريحات الصخرة بعد أن حل الأهلي أزمة البطاقة الدولية لشريف حازم، انتقل لاعب سموحة الأسبق رسميا للشياطين.

وأتم وائل جمعة "صلاح سليمان خارج حساباتنا تماما".

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