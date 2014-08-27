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إسلام عوض: سعيد بالرحيل.. والآن حلمي هو مواجهة الزمالك

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إسلام عوض: سعيد بالرحيل.. والآن حلمي هو مواجهة الزمالك إسلام عوض: سعيد بالرحيل.. والآن حلمي هو مواجهة الزمالك

أبدى إسلام عوض سعادة غامرة بعدما أعلن حسام حسن المدير الفني للزمالك أن اللاعب خارج حساباته في الموسم المقبل، وأنه سيرحل عن القلعة البيضاء.

وقال عوض لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "كنت أعرف أني سأرحل عن نادي الزمالك في النهاية، ربما من أكثر من شهر".

وكشف لاعب إنبي السابق "فقط أخطأت لأن مرتضى منصور رئيس الزمالك عرض علي الرحيل مع أخذ مليون جنيه منذ شهر، ورفضت لأني كنت وقتها أشتري النادي الكبير".

وتابع "كذلك أخطأت من الأساس حين رحلت عن إنبي، فالزمالك له جماهيرية كبيرة، لكن يا فرحتي بتلك الجماهيرية والاسم وأنا لا ألعب".

حلم حياتي

تعاقب على عوض العديد من المدربين، بداية من حسن شحاتة ثم جورفان فييرا وحلمي طولان وأحمد حسام "ميدو" وصولا إلى حسام حسن الذي دفع به في لقاء فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا.

لكن عوض المنتقل من إنبي إلى الزمالك بـ7 ملايين جنيها، لم يستطع خلال أي مرحلة مع أي مدرب منهم في وضع بصمة حقيقية له.

وعن هذا قال: "لهذا أنا سعيد بالرحيل عن الزمالك.. فنيا لا يمكن لأحد أن ينتقدني، فالأمر منطقي، هناك لاعبون أقل مني بكثير كانوا لا يتركون الملعب بسبب من يدعموهم، أما أنا فلم أحصل على 4 مباريات متتالية".

وأفصح إسلام عوض "كنت أحزن كثيرا لأن حتى الجمهور لم يدعمني، الأولتراس كانوا يهتفون باسم كل اللاعبين ويتجاهلون اسمي".

وأكد "لهذا الآن حلمي هو أن أواجه نادي الزمالك، سيعرف الجماهير من هو ذلك اللاعب الذين تجاهلوا اسمه، لن أسجل في الفريق هدفا واحدا، بل اثنين".

وعن وجهته المقبلة، عقب "سأذهب إلى ناد كبير، وسألعب هناك لمدة سنة واحدة، بعدها أنتقل إلى مكان أكبر.. لازلت في الـ24 من عمري، والمستقبل كله مفتوح أمامي".

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