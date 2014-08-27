كرات الأرز المقلية

كرات الأرز صنف من المقبلات الإيطالية، التي يمكنك التلذّذ بطعمها، سواء اخترت حشوها باللحم، أو بالسبانخ.

محرّرة الأغذية المتخصّصة على الانترنت منار مجدي تطلع قارئات "سيدتي" على كيفيّة إعداد هذه الوصفة اللذيذة.

المقادير

كوبان من الماء الساخن

مكعبان من مرق الدجاج

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

حبة صغيرة من البصل المفروم

ثلاثة أرباع كوب من الأرز المصري

بيضتان

نصف كوب من البقسماط الناعم المطحون

نصف كوب من جبن "بارميزان" المبشور

للحشو:

1 حشو السبانخ: كيس (400 غرام) من السبانخ المجلّدة، وفص من الثوم المهروس ناعماً، وملعقة من الجبن الكريمي، وملح وفلفل (حسب الرغبة).

2 حشو اللحم:200 غرام من اللحم المفروم، وحبة صغيرة من البصل، وحبة صغيرة من الفلفل الأخضر المفروم، وملح وفلفل (حسب الرغبة)، ونصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكّلة .

طريقة التحضير

ز1 يُسخّن الماء مع مكعب المرق، في قدر توضع على نار هادئة، وذلك حتى يبدأ الماء في الغليان.

2. تُسخّن الزبدة، في قدر ثانية توضع على النار، ثم يُضاف البصل المفروم إليها، ويقلّب لمدة 3 دقائق، قبل أن يُضاف الأرز إليها.ويقلّب الأرز جيداً مع الزبدة والبصل، حتى يتشبع بالنكهات

3. ثم يُسكب نصف كوب من المرق الساخن فوق الأرز، مع الاستمرار في تقليبه، وذلك على حرارة متوسّطة.ثم، يُضاف نصف كوب آخر من المرق.وتكرّر هذه العملية، حتى تنتهي كمية المرق.

4. ثم، يُنقل الأرز إلى وعاء كبير، يترك ليبرد، قبل إضافة البيض المخفوق، فالبقسماط الناعم والجبن المبشور إليه.ويُشكّل هذا الخليط على هيئة كرات متوسّطة الحجم، تُفرغ قليلاً من دواخلها، لإضافة مقدار من الحشو.

5.لإعداد حشو السبانخ:توضع السبانخ في قدر تحتوي على ماء مغلي،وذلك لمدة 5 دقائق.ثم،تُصفّى جيداً من السوائل،وتترك لتبرد،قبل إضافة الجبن والثوم،إليها.

6.لإعداد حشو اللحم يوضع اللحم المفروم في مقلاة ساخنة ،على حرارة متوسطة بدون إضافة الزيت،مع التقليب لمدة 10دقائق .ثم،يُضاف البصل المفروم والفلفل الأخضر، ويُنثر الملح والبهارات مع الاستمرار في التقليب لمدة 10 دقائق أخرى.ثم يُرفع الحشو من على النار.

7. تُغمس كرات الأرز، بعد ذلك، في المزيد من البقسماط الناعم، وتترك في البراد لمدة 10 دقائق، ثم تُقلى في زيت غزير وساخن.

ملاحظة: تُبلّل الأيدي بالقليل من الماء، عند تحضير الكرات.

(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص).

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