الكبة بصلصة الطحينة المميزة

الوصفة من إعداد الطاهية إيناس عاهد

مقادير عجينة الكبة :

1كيلو برغل

1/2 كيلو لحمة عجل هبرة بدون دهن

1 بصلة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة بهار مشكل



مقادير حشوة الكبة:

1/2 كيلو لحمة مفرومة

1 بصلة مفرومة

2 ملعقة كبيرة سماق

1/4 كوب جوز مقطع و صنوبر

2 ملعقة صغيرة بهار مشكل

1/2 ملعقة صغيرة قرفه

1/2 ملعقة صغيرة ملح



مقادير صلصة الطحينة:



1/2 كوب طحينة

3 ملعقة كبيرة مايونيز

2 ملعقة كبيرة جوز مفروم خشن

عصير ليمونة كبيرة

2 سن ثوم مهروس

رشة بابريكا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1كوب ماء

رشة نعنع ناشف

بقدونس مفروم وصنوبر للتزيين



طريقة التحضير:



1. نعجن مقادير عجينة الكبة بماكينة فرم اللحمة لعمل عجينة

2. نقلب اللحمة المفرومة مع البصل والبهارات والجوز والصنوبر لتستوي للحصول على الحشوة

3. نشكل الكبة وتقلى وتوضع بطبق التقديم

4. لعمل صلصة الطحينة: نخلط الطحينة والمايونيز والماء ثم نضيف الجوز والبهارات ونسكبه على الكبة وتزين بالبقدونس والنعنع الناشف والصنوبر والجوز المفروم

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