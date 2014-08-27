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إحالة جميع العاملين بالإدارة الهدنسية بالزقازيق للتحقيق

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إحالة جميع العاملين بالإدارة الهدنسية بالزقازيق للتحقيق إحالة جميع العاملين بالإدارة الهدنسية بالزقازيق للتحقيق

الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية

قررالدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية، إحالة العاملين بالإدارات الهندسية بحي أول و ثان و قياداتهم للتحقيق و التهديد بالإيقاف عن العمل بسبب تقاعسهم عن العمل و تغاضيهم عن تحرير محاضر للأبراج المخالفة بحي أول و ثان الزقازيق و مجازاة نواب رئيس الحي بخصم ثلاثة أيام من الراتب، بسبب عدم متابعتهم للمباني الجديدة المخالفة بمدينة الزقازيق .

وقرر المحافظ نزول جميع العاملين بالإدارات الهندسية على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة المباني و الابراج التي تقام ليلاً بعيداً عن المسئولين .

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من المتابعة الميدانية والتفتيش الإداري للمرور وإعداد تقارير عن المباني المخالفة بمدينة الزقازيق والعرض عليه فوراً، وأمر بفصل التيار الكهربائي عن بعض المباني المخالفة مع فرض غرامة و مضاعفة لهذه الأبراج حيال توفيق أوضاعها .

كان محافظ الشرقية قد قام بجولة مفاجئة داخل المدينة وقام باستدعاء الشرطة لمصادرة ونش وخلاطة تستخدم في أعمال البناء لبرج مخالف بشا رع الجلاء بمدينة الزقازيق وإيقاف المبنى عن إستكمال العمل به .

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