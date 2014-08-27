1000 جنيه غرامة فورية لإلقاء القمامة أمام المحلات بالشرقية



> قرر الدكتور سعيد عبد العزيز ,محافظ الشرقية , تفعيل قرار تحصيل مبلغ ألف جنيه على أصحاب المحلات التي تقوم بإلقاء القمامة أمام محلاتهم أو إستغلال حرم الطريق وخاصة المقاهي التي تحتل أرصفة الشوارع .

ونبه على رئيس حي أول وثان فرض غرامات على أصحاب السيارات التي يقوم أصحابها بغسيلها على أرصفة الشوارع إلى إتلاف عمليات الرصف التي تقوم بها المحافظة من جزاء إستخدامها للمواد الكيماوية خصوصاً شارع الجامعة والتحرير .

قرر محافظ الشرقية عقد إجتماع طاريْ لجميع وؤساء القرى والوحدات المحلية لوضع مجموعة من الإلتزامات لتنفيذها فوراً بعد أن أكد المحافظ أن رؤساء القرى من أحد أسباب الفشل الرئيسي للمنظومة المحلية .