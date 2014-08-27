دار الإفتاء تصدر دليلًا إرشاديًا بالإنجليزية حول تفكيك أيدلوجية منشقي “القاعدة”

أصدر ت دار الإفتاء المصرية دليلًا إرشاديًا عالميًا باللغة الإنجليزية، للصحفيين والمراسلين الأجانب المهتمين بتغطية الأخبار الخاصة بالعالم الإسلامي وقضاياه بعنوان “تفكيك أيدلوجية منشقي القاعدة في العراق وسوريا”، ضمن إطار مبادرة الإفتاء المصرية ضد منشقي القاعدة في العراق والشام والمعروف إعلاميا بتنظيم داعش.

وأوضح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية فى تصريح له اليوم أن الدليل يهدف إلى تصحيح الصور النمطية المشوهة التي خلقتها بعض التنظيمات الإرهابية مثل داعش وبوكو حرام بهدف القضاء على التعميمات غير المنصفة عن الإسلام والمسلمين التي تصوغها الدوائر الغربية السياسية والثقافية والإعلامية، مشيرًا أن هذه الخطوة تهدف إلي إدارة حوار هادئ ومتواصل مع الإعلام الغربي على اختلاف مشاربه.

كما دشن مستشار المفتي أولي أبواب الدليل الإرشادى علي صفحة الإفتاء علي الانترنت باللغة الإنجليزية متضمنا شرحا مفصلا عن مفهوم الجهاد وضوابطه في الشريعة الإسلامية وموقف الشريعة من قضايا بيع النساء وتهجير المسيحيين.

وأشار مستشار مفتي الجمهورية الى أن القضايا المتعلقة بالإسلام والمسلمين والتي تبثها وسائل الإعلام الغربية تلقى اهتماما واسعا في أروقة صناع القرار السياسي والخارجي، وقاعات المجالس النيابية بأوروبا وأمريكا، لقدرة الإعلام الغربي على التحكم في بوصلة الرأي العام العالمي ومواقفه من الدول والشعوب.

وأضاف أن الإفتاء المصرية أقدمت على تدشين الدليل الإرشادى لمندوبى وكالات الأنباء العالمية لمساعدة الراغبين منهم على الإلمام بالحقائق الأساسية عن الإسلام، وحصر مشكلات التواصل الثقافي مع الغرب، وإمدادهم بالتعريفات الخاصة بالمفاهيم والمصطلحات الإسلامية التي تواجههم أثناء تغطيتهم للأخبار، وتوضيح إشكاليات العلاقة بين الإسلام والغرب مثل حرية التعبير، والفصل بين الدين والدولة، وحرمة المقدسات الدينية، ونظرة الإسلام للمرأة، والفرق بين المبادئ الإسلامية والعادات الثقافية، واحترام التنوع الثقافي الذي يحتضنه الإسلام.

أ ش أ