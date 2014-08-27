«حجازي» يلتقي رئيس الأركان الليبي لبحث التعاون العسكري

التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، باللواء عبدالرارزق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا، في إطار الجهود المبذولة لرأب الصدع داخل الدولة الليبية.

وتناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والمحلية في ظل الظروف الراهنة، كما ناقش الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات.

وناقش الجانبين مبادرة دول الجوار، التي تهدف إلى إعادة استقرار الأوضاع داخل الأراضي الليبية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو تحقيق أمنه واستقراره، وبما يدعم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، باعتبار ليبيا عمق استراتيجيا لمصر يرتبطان معا بوحده الهدف والمصير.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.