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رئيس «المصرية للمطارات» يتفقد مطار أسوان الخميس

  • مصر
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يتفقد اللواء طيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، الخميس، مطار أسوان الدولى لمتابعة كيفية التشغيل الآمن للمطار وبعض المشروعات القائمة عليه وصالتى السفر والوصول، كما يلتقى بالعاملين لشرح السياسة والخطط والأهداف العامة للشركة، والاستماع لآراءهم ومقترحاتهم.

وأوضح «محجوب»، فى تصريحات صحفية الأربعاء، أن زيارة مطار أسوان ستكون ثانى زيارات مطارات الجنوب، والتى تأتى ضمن سلسلة الزيارات لجميع المطارات التابعة للشركة، للاطمئنان على جميع المطارات ومتابعة كل مجريات الأمور فى كل مطار على حدة.

يشار إلى أن رئيس الشركة يزور الأسبوع المقبل مطار شرم الشيخ الدولى للاطمئان على سير العمل ومشاهدة حركة الركاب وعملية تأمين المطار، مع عقد لقاء مفتوح مع العاملين.

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