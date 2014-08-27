دراما فيدال تشعل الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات

يبدو أن الشيلي ارتورو فيدال سيكون بطل إثارة الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، فهل يترك يوفينتوس ويتجه إلى الدوري الإنجليزي؟

فيدال صاحب الـ27 عاما يعد هدف رئيسي للهولندي فان جال المدير الفني الجديد لمانشيستر يونايتد، من أجل سد ثغرة الوسط لدي الشياطين الحمر.

إيطاليا

أشعلت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت التكهنات حول مستقبل فيدال، وأشارت الصحيفة أن فيدال غادر تدريبات السيدة العجوز يوم الثلاثاء متجنبا جمهور يوفينتوس، وهو أمر لم يحدث من قبل.

وأكدت الصحيفة أن وكيل أعمال فيدال تواجد في مانشستر من أجل إكمال المحادثات بينه وبين النادي الإنجليزي.

وعلي الرغم من تأكيد يوفينتوس أكثر من مرة علي عدم نيتهم في بيع فيدال، إلا أن عرض بقيمة 42 مليون يورو قد يغير رأي إدارة يوفينتوس.

ومن جانبها تحدثت تقارير إيطالية أن إتمام الاتفاق بالفعل بين فيدال ويونايتد، إذ سيتقاضى اللاعب راتب 8 مليون في الموسم، مع توقيعه علي عقد لمدة 5 سنوات.

إنجلترا

صحف إنجلترا هي الأخرى تحدثت عن ازدياد فرص انتقال فيدال من يوفينتوس إلى مانشستر يونايتد.

فبعد إتمام صفقة انتقال الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من ريال مدريد، يحول فان جال أنظاره حول متوسط ميدان يوفينتوس من أجل تقوية خط وسط يونايتد الضعيف.

صحيفة " اندبيندنت البريطانية" أشارت أنه علي الرغم من شكوك فان جال حول تعافي الشيلي الدولي من إصابة الركبة اليمني، فأن يونايتد يستعد لتقديم عرض بقيمة 42 مليون يورو.

وعلي الرغم من التعاقد مع الإسباني أندير هيريرا إلا أن يونايتد ما زال يعاني من أزمة خط الوسط الدفاعي.

أزمة زادت مع خسارة الفريق 5 نقاط من أصل 6 في بداية المشوار في الدوري الإنجليزي، إلى جانب الهزيمة الكارثيه أمام إم كي دونس أحد فرق الدرجة الثانية برباعية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

بدائل يوفينتوس

وبدأ يوفينتوس في تحديد بدائله في حالة رحيل فيدال عن صفوف الفريق.

ويعد جناح إنتر فريدي جوارين هو الهدف رقم 1 من أجل تعويض فيدال.

علي الجانب الهجومي يضع يوفينتوس مهاجم موناكو راداميل فالكاو صوب أعينه كخيار أول لتعزيز الهجوم.

فالكاو يعد هدف أول ليوفي في سوق الانتقالات، ولكنه قد يكون الهدف الأصعب، فريال مدريد يسعى خلف المهاجم الكولومبي إلى جانب أرسنال الذي يرغب في استعارة اللاعب.

في حالة خسارة سباق الحصول علي فالكاو، فأن السيدة العجوز تضع المكسيكي تشيتشاريتو لاعب مانشستر يونايتد كخير بديل لتعزيز الهجوم.

تشيتشاريتو أبدي أكثر من مرة رغبته في الخروج من يونايتد بعد انعدام مشاركته مع الفريق، وخصوصا في ظل اعتماد فان جال علي الثنائي فان بيرسي وواين روني كابتن الفريق.

48 ساعة قادمة ستوضح بشكل كبير نهاية دراما فيدال المرتقبة، فهل يبقي أم يرحل من السيدة العجوز؟