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سكاي سبورتس: ميلان يقترب من توريس

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سكاي سبورتس: ميلان يقترب من توريس سكاي سبورتس: ميلان يقترب من توريس

أكدت "سكاي سبورتس" البريطانية أن نادي ميلان أقترب بشدة من التعاقد مع الإسباني فيرناندو توريس مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

ميلان باع أبرز نجومه ماريو بالوتيللي إلى ليفربول مقابل 20 مليون يورو، ويبحث عن معوض له فيما تبقى من أيام قليلة على نهاية الشهر الجاري وسوق الانتقالات الصيفية.

بينما لم يشارك توريس مع تشيلسي منذ بداية الدوري، وأصبح استمراره مع الفريق اللندني في غاية الصعوبة نظرا لتألق الوافد الجديد ديجو كوستا وعودة الفيل الأزرق ديديه دروجبا.

وعلي الجانب الأخر أكد أدريانو جالياني نائب رئيس ميلان ما تردد عن اهتمام الروسونيري بالتعاقد مع توريس من تشيلسي.

وقال جالياني في تصريحات نقلتها قناة النادي الرسمية: "طلبنا فرناندو توريس.. إنه مهاجم عظيم، ونحن نبحث عن لاعب مثله.. اتصلنا بتشيلسي وسنرى ما إذا كنا سنضمه أو نبحث عن اسم أخر".

وعلي الرغم من تأكيدات جوزيه مورينيو المدير الفني بتمسكه بتوريس، مفصحا "نحن نحتاج لـ3 مهاجمين في الموسم.. ولهذا فرناندو لاعب مهم بالنسبة لي"، إلا أن الثور الإسباني يبدو في طريقه للخروج من الدوري الإنجليزي.

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