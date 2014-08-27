سفارة السعودية بالقاهرة: تصريحات “الحويني” حول مصحف المدينة المنورة خاطئة

شَدَّدَت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، على عدم صحة ما نشر على موقع “اليوتيوب”، وتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى، على لسان الشيخ حجازي محمد يوسف شريف، المعروف بأبي إسحق الحويني، حول “وجود خطأ في مصحف المدينة النبوية المكونة صفحاته من عشرين سطراً، وذلك بوضع حركة الفتحة على لفظ الجلالة في قوله تعالى، “هذا خلق اللهِ” الآية 11 من سورة لقمان”.

وأوضحت السفارة، في بيان لها أن الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الأستاذ الدكتور محمد سالم بن شديد العوفي، أكد أن هذا الادعاء غير صحيح ويفتقر الدقة والتثبت، مؤكداً أن جميع مصاحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تتكون صفحاتها من خمسة عشر سطراً، ولم يطبع المجمع طوال تاريخه مصحفاً صفحاته عشرون سطراً.