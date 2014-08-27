بالصور..القبض علي تشكيل عصىابي نسائى تخصص في الإتجار في المواد المخدرة بالخصوص

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض علي تشكيل عصابي نسائي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة، وذلك بمعاونه تاجر مخدرات أخر، وضبط بحوزتهم كميه كبيره من المواد المخدره، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدره والإتجار به.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من ضباط مباحث قسم الخصوص يفيد بتلقيهم معلومات مفادها قيام كلًا من عرفه إبراهيم أنور زكى عاطل ومقيم عزبة الحسيب دائرة القسم، السابق اتهامه في “3″ قضايا (سرقة و مخدرات) آخرهم القضية رقم 3273 جنايات قسم أول مدينة نصر لسنة 2005 “مخدرات”، ونادية زكى أحمد السيد ربة منزل ومقيمة ذات العنوان، والسابق اتهامها في “8 ” قضايا (سرقة – نشل – خطف – تدابير أمنية – سلاح – سرقة وسائل نقل – مخدرات) آخرهم القضية رقم 9483 جنح قسم المرج لسنة 2014 م [ نشل ]، ومسجلة شقى خطر تحت رقم 1950 فئة ( أ ) ” نشل “، ونجلاء إبراهيم أنور زكى ربة منزل، والسابق اتهامها في “6 ” قضايا “نشل” آخرهم القضية رقم 803 جنح أحداث قسم أول مدينة نصر لسنة 2011م، وعزة عادل أنور زكى ربة منزل، والسابق اتهامها في قضيتين “نشل” آخرهم القضية رقم 9483 جنح قسم المرج لسنة 2014 م، ومطلوب التنفيذ عليها في “3 ” قضايا.

وعقب تقنين الإجراءت، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم سلاح ناري فرد خرطوش، و”4″ طلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 1.500 كيلو جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 70 جرام، و”130″ قرص مخدر ومبلغ مالى 1945 جنيه و” 21″ هاتف محمول، حال إستقلالهم السيارة رقم 321 هـ س ن ملاكى ماركة مازدا ملك المتهم الأول.

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بصحتها، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة والسلاح الناري لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.