محافظ الجيزة: تحديد أراضى فضاء للباعة الجائلين

أكد الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة إنه تم تحديد أراضي فضاء يمكن طرحها على الباعة الجائلين، كما تم عرضها على الجهات الشرطية، لإمكانية الاستفادة من هذه الأماكن لاستخدامها كسوق مفتوح.

وقال عبدالرحمن خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى اليوم، إنه تم وضع قائمة بتلك الأماكن بالاتفاق مع شرطة المرافق، مؤكدًا أهمية إخلاء ميدان الجيزة من الباعة الجائلين.

وشدد عبدالرحمن على ضرورة أن يقوم كل شخص بإحداث جديد فى مجال رفع الاشغالات، وقال، “يجب متابعة عملية إزالة الإشغالات التى تتم بصفة مستمرة وليس فى وقتها فقط”.

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