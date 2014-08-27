غياب عاشور عن مباراتي الذهاب والإياب أمام القطن

تأكد غياب حسام عاشور متوسط ميدان الأهلي عن مبارتي الذهاب والإياب أمام القطن الكاميروني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية بسبب الإيقاف.

وتحصل عاشور علي الإنذار الثاني في لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام النجم الساحلي، ليتأكد غيابه عن نصف النهائي.

وأكد وائل جمعة للموقع الرسمي للنادي أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنص علي إيقاف اللاعب لمباراتين في حاله الإيقاف الثاني له في نفس البطولة.

ويستعد الأهلي متصدر المجموعة الثانية لمواجهة وصيف المجموعة الأولي القطن الكاميروني في الكاميرون في ذهاب نصف النهائي أحد أيام 19 و20 و21 من الشهر المقبل.