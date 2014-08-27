«رويترز»:«داعش» يطبق التفسير المتشدد للإسلام ضد مسلمي سوريا

مع تقدم عناصر تنظيم «داعش» في محافظة دير الزور السورية، في يوليو الماضي، لم يكن أمام من قاوموهم سوى خيارين بسيطين: التوسل من أجل الرحمة أو مواجهة الموت المحتم، وصيغ هذان الخياران بعبارات دينية لا لبس فيها من جانب المتشددين في «داعش»، وطلب من المقاتلين المهزومين إما التوبة أو الموت، حيث أن مقاومة حكم «داعش» يعد «كفرا بالله».

وقال مقاتل معارض استسلم لتنظيم «داعش»، في يوليو الماضي، ويعيش في حالة من الخوف على حياته منذ ذلك الحين «سلمت أسلحتي»، وما زال يعتقد أن «داعش» قد تعدمه في أي لحظة، وقال عبر الإنترنت: «الكل معرض لهذا، الكل خائف».

وسعيا لترسيخ أقدامه في محافظة دير الزور المنتجة للنفط بدأ تنظيم «داعش» واحدة من أكثر موجات القمع دموية حتى الآن تضمنت إعدامات جماعية وتهديدات وإزالة منازل بينما تركز اهتمام الدول الغربية على دحر تقدم الجماعة في العراق المجاور.

وحصل البعض على عفو وفقا لشروط تنظيم «داعش» التي تتضمن الولاء التام بينما لم تكن هناك أي رأفة بالبعض الآخر، وخص التنظيم إحدى العشائر تحديدا بالاضطهاد، ونفذ حكم الإعدام بالمئات من أفراد عشيرة الشعيطات بعد أن رفضت قبيلتهم أن تدين بالولاء لـ«داعش»، واعتبر التنظيم العشيرة بأسرها «مرتدة ومعادية».

وتنظيم «داعش» منبثق عن تنظيم «القاعدة»، وأعلن قيام «خلافة إسلامية في الأراضي، التي يسيطر عليها».

ويقول الأهالي إن «قتل أفراد العشيرة مثال على أن كثيرا من ضحايا «داعش» ليسوا من الأقلية الشيعية أو الأيزيديين أو المسيحيين، بل من السنة».

ومع تقدم مقاتلي «داعش» في العراق لاذت أقليات بالفرار مخافة الإعدام أو الإجبار على اعتناق الإسلام وفقا لتفسير الجماعة له، وهو تفسير وضع في حالة عشيرة الشعيطات أساسا شرعيا لأعمال قتل جماعية بحق السنة.

ويفيد تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يرصد أعمال العنف في الحرب السورية، إن «داعش» أعلنت أن «عشيرة الشعيطات طائفة غير مؤمنة ينبغي مقاتلتها كما لو كانت كافرة»، وأفاد المرصد، في 16 أغسطس، أن ما لا يقل عن 700 من أفراد العشيرة جرى إعدامهم بالفعل، ومازال 1800 غيرهم مفقودين بعد أن احتجزهم مقاتلو «داعش» حسبما قال المرصد، وقوبلت مساعي العشيرة لمبايعة «داعش» بالرفض.

وقال مؤسس المرصد، رامي عبدالرحمن، إن صور جثث الرجال الذين قتلهم مقاتلو «داعش» فيما يبدو في مناطق الشعيطات تظهر في كل يوم، وأضاف «عبرنا مرارا عن مخاوفنا بشأن الإبادة»، وأضاف «هذه أول مرة تستخدم فيها»داعش«هذه المفاهيم الدينية ضد عشيرة بأسرها».

وساق التنظيم بهذا أداة دينية تكفيه لسحق العشيرة التي كانت حتى وقت قريب تسيطر على عدة حقول نفط في دير الزور بحسب مصدر مطلع على الصراع، والآن صارت العوائد تصب في يد «داعش» بالكامل.

وكانت معاملة أبناء الشعيطات رادعا قويا عن حدوث مقاومة أخرى في دير الزور وهي محافظة تحد العراق في الشرق وتقطنها أغلبية عربية سنية تنتمي بالأساس إلى عشائر تمتد عبر الحدود في العراق.

وبعيدا عن عشيرة الشعيطات التي يعتقد أن عدد أفرادها نحو 150 ألفا فقد قبل مقاتلو «داعش» باستسلام عشائر أخرى مؤثرة في المنطقة أعلنت استسلامها للجماعة.

وشنت الجماعة في مطلع يوليو تقدما سريعا في المحافظة مؤمنة بذلك ممرا في الأراضي السورية بطول نهر الفرات وحتى الحدود العراقية. يأتي ذلك بعدما اكتسبت الجماعة قوة دفع جراء المكاسب التي تحققت بسرعة في العراق.

وقال المقاتل المعارض الذي استسلم لتنظيم «داعش» «لن أنسى ذلك اليوم»، في إشارة لليوم الذي سيطر فيه مقاتلو «داعش» على بلدة الشحيل على بعد 40 كيلومترا جنوب شرقي مدينة دير الزور، خلال شهر رمضان.

وأضاف المقاتل، الذي كان يتحدث إلى «رويترز» بانتظام على مدى عام أو نحو ذلك، كان الناس بصدد تناول الإفطار حينما شن «داعش» هجومها، وكان يتحدث لـ«رويترز» عبر وصلة على الإنترنت من داخل سيارته، التي أوقفها أمام مقهى إنترنت كي يلتقط الإرسال اللاسلكي، وصادرت «داعش» جهاز «المودم» الخاص به.

قال: «تجري (داعش) إحصاء مفصلا لكل الرجال، هم يسجلون الأسماء الكاملة ويؤشرون على من حاربوا ضدهم مثلي، بمعلومات مفصلة عن السلاح الذي استخدمته والمعارك التي خضتها»، وأضاف: «لا نعرف الهدف من هذا الإحصاء، هل سيجندوننا إجباريا في صفوفهم؟ هل سيبقون أعينهم علينا من أجل أمنهم؟ هل سيصادرون ممتلكاتنا مثلما بدأوا يفعلون؟»

وكان المقاتل المعارض، الذي لم ينشر اسمه لأسباب أمنية، عضوا في جماعة مرتبطة بالجيش السوري الحر، وهو تنظيم خاص بالمعارضين السوريين المدعومين من الغرب أفل نجمه إلى حد بعيد عن المشهد مع سطوع نجم الجماعات الإسلامية المسلحة ذات التسليح الأفضل.

وشاركت« جبهة النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة» في القتال بسوريا، وشاركت في جهود صد تقدم «داعش» في دير الزور، وتخلت الجبهة الآن عن المنطقة التي كانت في وقت من الأوقات معقلا لها بعدما رفضت الاستسلام.