«داعش» يطلب 6 مليون دولار للإفراج عن رهينة أمريكية

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن تنظيم «داعش» يطلب فدية قيمتها 6 .6 مليون دولار للإفراج عن رهينة أمريكية.

وقالت محطتا «إن بي سي» و«إيه بي سي» الأمريكيتيان أن الأمريكية المختطفة، 26 عاما، كانت في سوريا في مهمة إنسانية.

وحسب البيانات، اختطفت الأمريكية، مطلع أغسطس 2013، كما طلب التنظيم من الولايات المتحدة الإفراج عن عالمة الأعصاب الباكستانية، عافية صديقي، المحكوم عليها بالسجن، في 2010، لمدة 86 عاما، بتهمة الهجوم على جنود أمريكيين في أفغانستان.

وتستند المحطتان في بياناتهما إلى ممثل عن عائلة الرهينة الأمريكية، الذي رفض الإفصاح عن اسمها حرصا على سلامتها، والرهينة ضمن 4 أمريكيين على الأقل محتجزين حاليا في سوريا والعراق.

ويهدد مسلحو التنظيم بقتل الرهائن الأمريكيين، الذين من بينهم أيضا الصحفي الأمريكي، ستيفين سوتلوف المفقود في سوريا، منذ 2013.

يذكر أن فيديو ذبح الصحفي الأمريكي، جيمس فولي، 40 عاما، أثار حالة من الفزع على مستوى العالم، وتم الإفراج مؤخرا عن الصحفي الأمريكي، بيتر ثيو كورتيس، بعد عامين من اختطافه في سوريا.