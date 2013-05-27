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فالكاو وفالديز يصلان فرنسا للانضمام لموناكو

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فالكاو وفالديز يصلان فرنسا للانضمام لموناكو فالكاو وفالديز يصلان فرنسا للانضمام لموناكو

أشارت تقارير فرنسية إلى أن الثنائي راداميل فالكاو مهاجم أتليتكو مدريد وفيكتور فالديز حارس برشلونة قد وصل إلى فرنسا من أجل الانضمام لفريق موناكو الصاعد حديثا للدوري الفرنسي الممتاز.

وبات من المتوقع أن يعلن موناكو عن الصفقتين الثلاثاء بعد أن يجتاز اللاعبان الفحص الطبي حسب ما أشارت صحيفة "ماركا" الأسبانية.

وكان فالكاو قد ارتبط منذ فترة طويلة بالانتقال لموناكو إلا أن صفقة ضم فالديز الذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل مع ناديه برشلونة فتعتبر مباغتة.

ولن يكون فالكاو وفالديز أول صفقتين كبيرتين للنادي الفرنسي إذ ضم ثنائي بورتو جيمس رودريجز وجواو موتينيو نهاية الأسبوع الماضي.

يذكر بأن موناكو يمتلكه حاليا الملياردير الروسي ديمتري ريبوليفليف منذ ديسمبر 2011 وتمكن الفريق الذي وصل لنهائي دوري الأبطال في 2004 من التأهل بعدها بأشهر قليلة للدوري الفرنسي الممتاز.

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