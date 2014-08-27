«مجلس طرابلس»: نزوح أكثر من 12 ألف أسرة جراء الاشتباكات

نشر «مجلس طرابلس» المحلي على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، الأربعاء، إحصائية أعدتها لجنة الأزمة بالمجلس لأعداد الأسر النازحة نتيجة الاشتباكات في طرابلس، موضحا أن عددها منذ بداية الاشتباكات، في منتصف يوليو الماضي، بلغ 12625 أسر.

وقال المجلس إن الإحصائية أعددت بمساعدة مكاتب الشؤون الاجتماعية بالمجالس البلدية لطرابلس الكبرى، وأشار أن الاشتباكات أجبرت السكان على الفرار، وترك بعض المناطق شبه خالية.

وتابع: «هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها طرابلس الكبرى هذه الظاهرة، التي بدأت في منتصف يوليو الماضي، بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة بين قوات (فجر ليبيا) وقوات الزنتان وبعض المناطق الليبية للسيطرة على مطار طرابلس وبعض المرافق في العاصمة».