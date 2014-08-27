احتفالات غزة بعيون إسرائيلية: «نتنياهو» فشل ومنح إنجازًا لـ«حماس»

مشهد الاحتفالات، التي عمت شوارع قطاع غزة عقب الإعلان عن تهدئة طويلة الأمد، الثلاثاء، لم يغب عن مسمع ومرأى أوساط سياسية وإعلامية إسرائيلية، وصف البعض منها ما حدث بأنه «فشل استراتيجي» لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي منح حركة المقاومة الإسلامية،«حماس»، «إنجازا»، حسب تعبيرهم.

وفور دخول هدنة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في السابعة مساء بالتوقيت المحلي لفلسطين وإسرائيل، 16.00 بتوقيت جرينتش، خرج السكان في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى الشوارع مهللين مكبرين، احتفالاً بالنصر في الحرب، التي شنتها إسرائيل، خلال يوليو الماضي.

ورأت زعيمة حزب «ميرتس» اليساري الإسرائيلي، زاهافا غليؤون، أن الحرب التي شنتها بلادها على قطاع غزة «فشل استراتيجي لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو».

وفي حديث نقلته عنها الإذاعة الإسرائيلية العامة، بعد الإعلان عن الهدنة، قالت غليؤون، إن «هذه الهدنة وصلت في وقت متأخر جداً، وشروطها تثبت بصورة نهائية أن عملية الجرف الصامد هي فشل استراتيجي لنتنياهو، الذي خرج إلى الحرب دون أهداف، وأنهاها وهو يمنح حركة (حماس) إنجازاً على حساب سكان الجنوب».

وأضافت: «الآن اتضح أن معاناة سكان إسرائيل المستمرة لأسابيع، فُرضت عليهم من قبل حكومة غير مسؤولة ودون أي تفكير سياسي أو نظر للمدى البعيد، ودون أي نتائج».

من جهته، قال داني ياتوم، رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» السابق، إن«(حماس) احتفلت وكذلك غزة، لأنه كان هناك الكثير بيد إسرائيل تستطيع فعله ولم تفعله».

وفي حديث للقناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي، أضاف ياتوم: «كان بالإمكان أن تكون نتائج المعركة غير التي شاهدنا لكن ذلك لم يحدث».

من جانبه، قال رئيس بلدية عسقلان، إيتمار شمعوني: «لماذا لا نتحدث بصراحة، (حماس) تنظيم قوي، ويستطيع أن يحتفل، وضعنا في أزمة، (حماس) امتلكت الصواريخ وحافظت عليها، وقاتلتنا من الأنفاق، وتسببت في إرباكنا، لم نحقق نصراً عليهم».

وفي حديث للقناة العاشرة في التليفزيون الإسرائيلي، أضاف شمعوني: «سنقول في الأيام المقبلة بأن (حماس) هي من حدد المعركة والتهدئة، كنا نتلقى منها ولم نسمع من قيادتنا توجيهات إدارة حياتنا في الحرب».

وفي معرض رده على سؤال للقناة حول احتفالات غزة، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، موتي أولمز: «حققنا ضربات قوية ضد حركة (حماس)، وعززنا قدرتنا على الردع»، وذلك قبل أن تقاطعه مذيعة الأخبار قائلة: «من أجل ذلك قامت (حماس) في الدقيقة الأخيرة بقتل مواطن إسرائيلي».

وخلصت القناة العاشرة في تناولها لصورة المشهد، إلى أن «(حماس) احتفلت بنصر هي تراه، لأن إسرائيل لم تصل إلى سلاحها، ومقاتليها قتلوا جنود النخبة الإسرائيليين في معارك طويلة، كما أنهم أغلقوا أجواء إسرائيل، وأدخلوا المواطنين إلى الملاجئ، بالإضافة إلى أنهم أحدثوا إرباكاً في أداء الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، (الكابينت)، خلال فترة الحرب».

وليس بعيداً عما سلف، وفي إحدى البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، نشر مواطن إسرائيلي، قبل أيام، مقطع فيديو، وهو يسكب على رأسه دلوًا من «روث الحيوانات» في رسالة وجهها إلى نتنياهو، احتجاجاً على «انعدام الأمن في البلدات الجنوبية، واستمرار إطلاق الصواريخ الفلسطينية».