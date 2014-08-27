دورة تدريبية عن الإعلام والمشاركة المجتمعية بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادي

عقدت دورة تدريبية عن الإعلام والمشاركة المجتمعية للمرأة، في إطار مشروع إعداد قائدات الرأي في المجتمع المحلي الذي يقوم به مركز بحوث المرأة، ويهدف إلي تدريب القيادات النسائية علي حل المشكلات المجتمعية وخاصة قضايا المرأة والثأر.

وأشار الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، إلي أن تلك الدورة تأتي في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة عموماً ودور كلية الإعلام في تنمية المهارات الإنسانية والتعريف بحل المشكلات المجتمعية في إقليم جنوب الصعيد .

وتناولت الدورة التي عقدت علي مدار ثلاثة أيام تأثير الدراما علي المرأة الصعيدية وإيجابياتها وسلبياتها ودور الإعلام في التوعية بمشكلات المرأة الريفية، ومعالجة قضايا الطفولة والعنف والتمييز ضد المرأة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد أستاذ الإعلام المساعد، أن الدورة اهتمت أيضًا بالتأكيد علي مهارات التواصل الاجتماعي والإنساني ودور الخطاب الديني في الفترة الحالية، بالإضافة إلي استعراض تجارب من الدول الأخرى في الدول العربية والأجنبية ، وعلي جانب آخر تتواصل الاستعدادات المكثفة بكلية الإعلام لاستقبال الطلاب الجدد وإعداد التجهيزات المختلفة للكلية، حيث تم

> الانتهاء من فرش مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ويجري حاليًا استكمال بقية الهيكل الإداري، وتم تحضير قاعة الاجتماعات الرئيسية للكلية بأحدث التجهيزات.